Türkiye Kupası'nı en fazla hangi takım kazandı? Şaşırtan liste

Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final heyecanı başlarken, taraftarlar kupayı en çok kazanan takımı da merak ediyor. 16 farklı takımın müzesine götürdüğü kupada detaylı liste haberimizde...İbrahim Doğanoğlu
Toplam 16 takımın kazandığı Türkiye Kupası’nda Galatasaray zirvede yer alıyor. Kupayı bir kez kazanan Akhisar Belediyespor ise Süper Amatör Lig’e kadar geriledi. İşte şaşırtan liste:
Galatasaray – 19
Beşiktaş – 11
Trabzonspor – 9
Fenerbahçe – 7
Kocaelispor – 2
Gençlerbirliği SK – 2
Ankaragücü – 2
Altay SK – 2
Göztepe – 2
Sivasspor – 1
Akhisar Belediyespor – 1
Konyaspor – 1
Kayserispor – 1
Sakaryaspor – 1
Bursaspor – 1
Eskişehirspor – 1
