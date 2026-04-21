21 Nisan 2026 Salı
Türkiye Kupası'nı en fazla hangi takım kazandı? Şaşırtan liste

Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final heyecanı başlarken, taraftarlar kupayı en çok kazanan takımı da merak ediyor. 16 farklı takımın müzesine götürdüğü kupada detaylı liste haberimizde...

İbrahim Doğanoğlu
Türkiye Kupası’nda çeyrek final heyecanı başlıyor, taraftarlar bu kupayı en çok hangi takımın kazandığını da merak ediyor.

Toplam 16 takımın kazandığı Türkiye Kupası’nda Galatasaray zirvede yer alıyor. Kupayı bir kez kazanan Akhisar Belediyespor ise Süper Amatör Lig’e kadar geriledi. İşte şaşırtan liste:

Galatasaray – 19

Beşiktaş – 11

Trabzonspor – 9

Fenerbahçe – 7

Kocaelispor – 2

Gençlerbirliği SK – 2

Ankaragücü – 2

Altay SK – 2

Göztepe – 2

Sivasspor – 1

Akhisar Belediyespor – 1

Konyaspor – 1

Kayserispor – 1

Sakaryaspor – 1

Bursaspor – 1

Eskişehirspor – 1

