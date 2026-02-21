Trabzonspor'un 2024 yılının Şubat ayında Dortmund'dan bedelsiz şekilde kadrosuna kattığı Thomas Meunier, kısa sürede takıma katkı sağlamıştı. Trabzonspor'dan bedelsiz bir şekilde ayrılıp Fransa'nın Lille ekibinin yolunu tutmuştu.

Bordo-mavili ekip, deneyimli sağ bekin bedelsiz şekilde takımdan ayrılmasından sonra FIFA'ya şikayette bulunmuştu. Trabzonspor yönetimi, oyuncunun sözleşmesini haksız ve tek taraflı feshettiği iddiasıyla Lille ve Meunier’i CAS’a taşımış ve 5 milyon Euro tazminat talebinde bulunmuştu.

Yapılan incelemenin ardından FIFA kararını açıkladı ve Belçikalı futbolcuyu haklı buldu. Oyuncuya ve transfer olduğu kulübe herhangi bir yaptırım uygulanmadı.

34 yaşındaki Belçikalı, sosyal medya üzerinden FIFA kararına ilişkin açıklama yaptı.

Thomas Meunier'in açıklaması şu şekilde:

Sevgili arkadaşlar,

Trabzonspor'dan Lille OSC'ye transferim sırasında, Türk kulübünün yönetimi, sözleşmede yer alan serbest kalma maddesi hakkımı kullandığım için haklarımı aştığımı düşünerek beni mahkemeye verdi. FIFA nihayet kararını verdi ve Trabzonspor'un şikayetini reddetti.

FIFA, benim her şeyi yasalara uygun şekilde yaptığım için Trabzonspor'un davayı kazanamayacağına karar verdi. Bu kararı sizlerle paylaşarak gerçeği ortaya koymak ve Trabzonspor taraftarlarına, kulüp yönetiminin iddia ettiği aksine, kulübe olan bağlılığımı son dakikaya kadar sürdürdüğümü göstermek istedim.

Bununla birlikte, eski Türk meslektaşlarıma iyi sezon sonları diliyorum.

TRABZONSPOR'DA ETKİLİ İŞLERE İMZA ATMIŞTI

Bordo-mavili ekibin forması ile 19 maçta 1 gol ve 7 asist yapan savunma oyuncusu, kısa sürede etkili işlere imza atarak taraftarı büyülemişti.