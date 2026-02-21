OLAYLAR

1440 - Prusya Konfederasyonu oluşturuldu.

1613 - I. Mihail, Rus Çarı oldu.

1842 - John J. Greenough, dikiş makinesinin patentini aldı.

1848 - Karl Marx ve Friedrich Engels, Komünist Manifesto kitabını yayımladı.

1885 - Washington Anıtı tamamlandı.

1913 - Yanya, I. Balkan Savaşı sonucunda Yunanistan Krallığı'na katıldı.

1916 - I. Dünya Savaşı: Verdun Muharebesi başladı.

1921 - Gürcistan Demokratik Cumhuriyeti Meclisi, ülkenin ilk Anayasasını kabul etti.

1925 - Ünlü Amerikan dergisi, The New Yorker'ın ilk sayısı çıktı.

1927 - Time dergisi, Mustafa Kemal Paşa'yı ikinci kez kapak yaptı.

1939 - Türkiye, İspanya'daki Franco diktatörlüğünü resmen tanıdı.

1952 - Türkiye, Kuzey Atlantik Antlaşması Teşkilatı'nın (NATO) bir üyesi oldu; Lizbon'da yapılan toplantıya ilk defa katıldı.

1953 - Francis Crick ve James D. Watson, DNA molekülünün yapısını keşfettiler.

1958 - Barış sembolü, Gerald Holtom tarafından nükleer silahlanmayı protesto amacıyla tasarlandı.

1958 - Türkiye Profesyonel Futbol Ligi başladı: İlk maç İzmirspor-Beykoz arasında oynandı. İlk golü İzmirsporlu Özcan Altuğ attı.

1960 - Fidel Castro, Küba'daki tüm işletmeleri devletleştirdi.

1963 - Eski Millî Birlik Komitesi üyelerinden Alparslan Türkeş ve Numan Esin, sürgünden Türkiye'ye döndüler.

1965 - Malcolm X (Malik El Şahbaz), New York'ta uğradığı bir suikast sonucu öldürüldü.

1972 - SSCB'nin insansız uzay aracı Luna 20, Ay yüzeyine indi.

1973 - Bir İsrail savaş uçağı, Libya Havayollarına ait bir yolcu uçağını, Sina çölü üzerinde düşürdü: 108 kişi öldü.

1974 - İsrail askerî birlikleri, Mısır ile varılan antlaşma uyarınca Süveyş Kanalının batısını tamamen boşalttılar.

1986 - Metallica, 3. albümleri Master of Puppets'i çıkardı.

1989 - Sovyetler Birliği'nin, Prag Baharı olarak adlandırılan olaylar sonucunda Çekoslovakya'yı işgalini protesto etmek için kendini yakan Çek öğrencinin mezarına çiçek koyan yazar Vaclav Havel, 9 ay hapse mahkûm oldu.

2001 - Türkiye kamuoyunda, "Kara Çarşamba" olarak adlandırılan büyük bir ekonomik kriz patlak verdi. Bankalar arası para piyasasında gecelik faiz, %6200'e kadar çıktı.

2007 - Amerikalı gök bilimciler, ilk kez Güneş gibi bir yıldızın çevresinde dönen bir gezegenin atmosferinin bileşenlerini analiz ettiklerini açıkladı.

2008 - Türkiye, Kuzey Irak'ta Güneş Operasyonu'na başladı.

2020 - İran'da genel seçimler yapıldı.

DOĞUMLAR

921 - Abe no Seimei, Japonya'da Heian döneminde önde gelen onmyōji (ö. 1005)

1559 - Nurhaci, Qing Hanedanı'nın kurucusu (ö. 1626)

1609 - Raimondo Montecuccoli, İtalyan general (ö. 1680)

1728 - III. Petro, Rus Çarı (ö. 1762)

1769 - Hudson Lowe, İngiliz general (ö. 1844)

1779 - Friedrich Carl von Savigny, Alman hukukçu (ö. 1861)

1791 - Hezekiah Augur, Amerikalı heykeltıraş ve mucit (ö. 1858)

1791 - Carl Czerny, Avusturyalı piyanist, besteci ve müzik öğretmeni (ö. 1857)

1815 - Jean-Louis-Ernest Meissonier, Fransız ressam ve illüstratör (ö. 1891)

1836 - Léo Delibes, Fransız besteci (ö. 1891)

1856 - Maurycy Gottlieb, Polonyalı realist ressam (ö. 1879)

1857 - Jules de Trooz, Belçikalı Katolik Partisi siyasetçi (ö. 1907)

1858 - Oldfield Thomas, Britanyalı zoolog (ö. 1929)

1859 - George Lansbury, İngiliz İşçi Partisi lideri (yoksullardan yana reformlarıyla ünlenen ve barış yanlılığı dolayısıyla istifaya zorlanan) (ö. 1940)

1861 - Charles Vere Ferrers Townshend, Britanya Hint Ordusu'nda görev yapan subay ve siyasetçi (ö. 1924)

1875 - Jeanne Calment, dünyanın en uzun ömürlü insanı (122 yıl 164 gün) (ö. 1997)

1876 - Joseph Meister, Louis Pasteur tarafından kuduz aşısı olan ilk kişi (ö. 1940)

1878 - Mirra Alfassa, Hint pozitivist, materyalist (ö. 1973)

1885 - Sacha Guitry, Fransız aktör, yönetmen ve senarist (ö. 1957)

1893 - Andrés Segovia, İspanyol müzisyen (20. yüzyılın en önemli gitarcısı olarak kabul edilen) (ö. 1987)

1893 - Hans Zulliger, İsviçreli öğretmen, çocuk psikanalisti ve yazar (ö. 1965)

1895 - Henrik Dam, Danimarkalı bilim insanı (ö. 1976)

1899 - Edwin L. Marin, Amerikalı film yönetmeni (ö. 1951)

1903 - Anais Nin, Fransız günlük yazarı (ö. 1977)

1903 - Raymond Queneau, Fransız yazar ve şair (ö. 1976)

1904 - Aleksey Kosigin, SSCB Devlet Başkanı (ö. 1980)

1907 - Wystan Hugh Auden, İngiliz kökenli Amerikalı şair ve aydın (1930'larda Büyük Bunalım sırasında solun kahramanlarından biri olarak ünlenen) (ö. 1973)

1914 - Taha Carım, Türk diplomat ve Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi (ö. 1977)

1915 - Ann Sheridan, Amerikalı aktris ve şarkıcı (ö. 1967)

1915 - Anton Vratuša, Slovenya bir siyasetçi ve diplomat (ö. 2017)

1919 - Malcolm Beard, Amerikalı siyasetçi (ö. 2019)

1921 - John Rawls, Amerikalı filozof (ö. 2002)

1924 - Robert Mugabe, Zimbabve'nin ilk Devlet Başkanı (ö. 2019)

1925 - Sam Peckinpah, Amerikalı sinema yönetmeni (ö. 1984)

1927 - Hubert de Givenchy, Fransız moda tasarımcısı (ö. 2018)

1930 - Joyce Piven, Amerikalı yönetmen, eğitimci ve aktris (ö. 2025)

1933 - Nina Simone, Amerikalı şarkıcı, piyanist ve insan hakları savunucusu (ö. 2003)

1934 - Aytekin Kotil, Türk siyasetçi (ö. 1992)

1934 - Rue McClanahan, Amerikalı oyuncudur (ö. 2010)

1935 - Ed Barker, Amerikalı siyasetçi (ö. 2025)

1937 - V. Harald, Norveç kralı

1938 - Antti Litja, Fin aktör (ö. 2022)

1940 - John Lewis, Amerikalı siyasetçi ve sivil haklar aktivisti (ö. 2020)

1946 - Tyne Daly, Amerikan oyuncu

1946 - Gülümser Gülhan, Türk oyuncu (ö. 2025)

1946 - Alan Rickman, İngiliz oyuncu ve yönetmen (ö. 2016)

1946 - Anthony Daniels, İngiliz oyuncu

1949 - Ronnie Hellström, İsveçli eski kaleci

1950 - Fakir Alamgir, Bangladeşli halk ve pop müziği sanatçısı (ö. 2021)

1950 - Sahle-Work Zewde, Etiyopyalı diplomat ve siyasetçi

1952 - Vitaliy Çurkin, Rus diplomat (ö. 2017)

1954 - Francisco X. Alarcón, Amerikalı şair (ö. 2016)

1955 - Vicente Vega, Venezuelalı eski millî futbolcu (ö. 2025)

1955 - Kelsey Grammer, Amerikalı komedyen ve oyuncu

1958 - Jack Coleman, Amerikalı oyuncu

1962 - Chuck Palahniuk, Amerikalı yazar

1962 - David Foster Wallace, Amerikalı roman, deneme ve kısa öykü yazarı (ö. 2008)

1964 - Scott Kelly, Amerikalı astronot

1966 - İbrahim Hacıosmanoğlu, Türk iş insanı ve spor yöneticisi

1967 - Sari Essayah, Fin siyasetçi, eski atlet

1969 - James Dean Bradfield, Galli rock şarkıcısı, gitarist ve müzisyen

1969 - Aunjanue Ellis, Amerikalı film, sahne ve televizyon oyuncusu ve yapımcısı

1974 - Iván Campo, İspanyol eski futbolcu

1976 - Vita Styopina, Ukraynalı yüksek atlamacı

1977 - Steve Francis, Amerikan profesyonel basketbol oyuncusu

1978 - Ha Ji-won, Güney Koreli oyuncu

1979 - Carly Colón, Porto Rikolu profesyonel güreşçi

1979 - Nathalie Dechy, Fransız profesyonel tenis oyuncusu

1979 - Jennifer Love Hewitt, Amerikalı sinema oyuncusu ve şarkıcı

1980 - Tiziano Ferro, İtalyan şarkıcı

1980 - Jigme Khesar Namgyal Wangchuck, Bhutan'ın 5. Kralı

1981 - Floor Jansen, Hollandalı müzisyen, söz yazarı ve vokal koçu

1983 - Mélanie Laurent, Fransız oyuncu, yönetmen, şarkıcı, manken ve yazar

1984 - David Odonkor, Alman eski futbolcu

1985 - Dame N'Doye, Senegalli futbolcu

1985 - Yorgos Samaras, Yunan eski futbolcu

1986 - Derya Uluğ, Türk şarkıcı

1987 - Ashley Greene, Amerikalı sinema oyuncusu

1987 - Elliot Page, Kanadalı sinema oyuncusu

1988 - Cenk Gönen, Türk kaleci

1989 - Corbin Bleu, Amerikalı oyuncu

1990 - Kang Ha-neul, Güney Koreli oyuncu

1991 - Joe Alwyn, İngiliz oyuncu

1991 - Riyad Mahrez, Faslı futbolcu

1991 - Ji So-yun, Güney Koreli millî futbolcu

1992 - Phil Jones, İngiliz futbolcu

1993 - Steve Beleck, Kamerunlu futbolcu

1993 - Davy Klaassen, Hollandalı millî futbolcu

1994 - Shon Seungwan, Güney Koreli şarkıcı

1994 - Kim Yongsun, Güney Koreli şarkıcı, söz yazarı ve besteci

1996 - Sophie Turner, İngiliz televizyon ve sinema oyuncusu

1999 - Metawin Opas-iamkajorn, Taylandlı bir oyuncu, model ve Çin asıllı şarkıcı

2000 - Abdourahmane Barry, Fransız futbolcu

ÖLÜMLER

4 - Gaius Caesar, Marcus Vipsanius Agrippa ve Yaşlı Julia'nın en büyük oğlu (MÖ 20)

1166 - Abdülkadir Geylani, Fars İslam bilgini (d. 1077)

1184 - Minamoto no Yoshinaka, Japon samuray ve komutan (d. 1154)

1539 - Sadullah Sadi Efendi, Osmanlı Devleti şeyhülislamı (d. ?)

1513 - Papa II. Julius, 1503-1513 yılları arasında görev almış olan Papa (d. 1443)

1553 - Ahmad Gran, Etiyopya'yı egemenliği altına almış İslam hareketinin önderi (d. 1506)

1554 - Hieronymus Bock, Alman fizikçi ve botanikçi (d. 1498)

1677 - Baruch Spinoza, Hollandalı filozof (d. 1632)

1730 - XIII. Benedictus, Papa (d. 1649)

1741 - Jethro Tull, İngiliz tarımcı (d. 1674)

1824 - Eugène de Beauharnais, Fransız devlet adamı ve askeri lider (d. 1781)

1846 - Ninkō, Japonya'nın geleneksel veraset düzenine göre 120. imparatoru (d. 1800)

1866 - Manuel Felipe de Tovar, Venezuelalı devlet adamı (d. 1803)

1879 - Pieter Philip van Bosse, Hollandalı liberal politikacı (d. 1809)

1894 - Gustave Caillebotte, Fransız ressam (d. 1848)

1926 - Heike Kamerlingh Onnes, Hollandalı fizikçi, akademisyen ve Nobel Fizik Ödülü sahibi (d. 1853)

1930 - Ahmed Şah Kaçar, İran Şahı (d. 1898)

1934 - Augusto César Sandino, Nikaragualı gerilla önderi (d. 1895)

1941 - Frederick Banting, Kanadalı tıp doktoru ve Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü sahibi (d. 1891)

1941 - Walter T. Bailey, Afroamerikan mimar (d. 1882)

1949 - Ali Çetinkaya (Kel Ali), Türk siyaset ve devlet adamı (Türk Kurtuluş Savaşı komutanlarından) (d. 1878)

1954 - Ekrem Güyer, Türk müziği bestecisi ve ses sanatçısı (d. 1921)

1954 - Faize Ergin, Türk sanat müziği bestecisi ve tanburi (d. 1894)

1960 - Jacques Becker, Fransız film yönetmeni (d. 1906)

1965 - Malcolm X, Amerikalı siyahi aktivist (suikast) (d. 1925)

1971 - Ercüment Kalmık, Türk ressam (lirik-soyut anlayıştaki çalışmalarıyla tanınan) (d. 1909)

1984 - Mihail Şolohov, Rus gazeteci, yazar ve Nobel Edebiyat Ödülü sahibi (d. 1905)

1988 - Atilla Tokatlı, Türk yazar, çevirmen ve yönetmen (d. 1934)

1988 - Süreyya Duru, Türk sinema yönetmeni ve yapımcı (d. 1930)

1991 - Margot Fonteyn, İngiliz dansçı ve balerin (d. 1919)

1993 - Inge Lehmann, Danimarkalı sismolog (d. 1888)

1993 - Tolon Tosun, Türk spor adamı, atlet ve diş hekimi (d.1931)

1994 - Johannes Steinhoff, II. Dünya Savaşı sırasında Alman Hava Kuvvetleri as pilotu (d. 1913)

1999 - Gertrude B. Elion, Amerikalı biyokimyager ve farmakolog (d. 1918)

1999 - Stanisław Wojciech Mrozowski, Polonyalı fizikçi (d. 1902)

2002 - John Thaw, İngiliz oyuncu (d. 1942)

2004 - John Charles, Galli millî futbolcu (d. 1931)

2005 - Zdzisław Beksiński, Polonyalı ressam, fotoğraf sanatçısı (d. 1929)

2005 - Nermi Uygur, Türk felsefe profesörü ve yazar (d. 1925)

2013 - Berfo Kırbayır, Türk Cumartesi Annesi (d. 1907)

2014 - Zübeyir Kemelek, Türk bürokrat (d. 1954)

2015 - Aleksei Aleksandrovich Gubarev, iki uzay uçuşuna çıkmış olan Sovyet kozmonot (d. 1931)

2015 - Clark «Mumbles» Terry, Amerikalı Swing, bebop döneminden gelen efsanevi trompetçisi (d. 1920)

2016 - María Luisa Alcalá, Meksikalı aktris (d. 1943)

2016 - Eric «Winkle» Brown, Britanyalı savaş pilotu ve yazar (d. 1919)

2017 - Brunella Bovo, İtalyan sinema ve dizi oyuncusu (d. 1932)

2017 - Ion Croitoru, Kanadalı eski profesyonel güreşçi (d. 1965)

2017 - Melih Gülgen, Türk sinema yönetmeni, senarist ve yapımcı (d. 1946)

2017 - Joy Hruby, Avustralyalı oyuncu, komedyen, TV sunucusu, yapımcı ve yazar (d. 1927)

2017 - Cosmo Haskard, İrlanda doğumlu Britanyalı koloni yöneticisi ve asker (d. 1916)

2018 - Emma Chambers, İngiliz oyuncu (d. 1964)

2018 - William Franklin Graham, Jr., Evanjelist Hristiyan vaiz-kanaat önderi (d. 1918)

2018 - Ren Osugi, Japon aktör (d. 1951)

2018 - Ian Aitken, İngiliz gazeteci ve yorumcu (d. 1927)

2019 - Benny Berg, Lüksemburglu sendikacı ve siyasetçi, eski başbakan yardımcısı (d. 1931)

2019 - Sue Casey, Amerikalı oyuncu (d. 1926)

2019 - Stanley Donen, Amerikalı film yönetmeni, yapımcı ve koreograf (d. 1924)

2019 - Beverley Owen, Amerikalı oyuncu (d. 1937)

2019 - Peter Tork, Amerikalı rock müziği şarkıcısı, müzisyen, aktivist ve oyuncu (d. 1942)

2020 - Michel Charasse, Fransız siyasetçi (d. 1941)

2020 - Boris Leskin, Amerikalı sinema, tiyatro ve dizi oyuncusu (d. 1923)

2020 - Täo Andrée Porchon, Fransız-Hint kökenli Amerikalı yoga ustası, ödüllü yazar, oyuncu ve dansçı (d. 1918)

2021 - Isabelle Dhordain, Fransız gazeteci (d. 1959)

2021 - Abdülkadir Topkaç, Astronomi alanında amatör gözlemci (d. 1954)

2023 - Amancio Amaro, İspanyol profesyonel futbolcu (d. 1939)

2023 - Iris de Araújo, Brezilyalı siyasetçi ve eski first lady (d. 1943)

2023 - Iraj Kalantari Taleghani, İranlı mimar ve akademisyen (d. 1938)

2023 - Simone Segouin, Fransız partizan (d. 1925)

2023 - Eva Siracká, Slovak hekim ve akademisyen (d. 1926)

2023 - Nadja Tiller, Avusturyalı oyuncu (d. 1929)

2024 - Roger Guillemin, Amerikalı bilim insanı ve Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü sahibi (d. 1924)

2025 - Herbert Mertin, Şilili-Alman hukukçu ve siyasetçi (d. 1958)

2025 - Gwen McCrae, Amerikalı müzisyen (d. 1943)

2025 - Şemseddin Azimi, Pakistanlı islam alimi, dini lider ve yazar (d. 1927)

2025 - Lynne Marie Stewart, Amerikalı sinema oyuncusu (d. 1946)