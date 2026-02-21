Diyarbakır’da bir kişi, sokakta karşılaştığı eski eşine silahla saldırmaya çalıştı. Silahın ateş almaması ve çevredeki vatandaşların müdahalesi sayesinde kadın olaydan yara almadan kurtuldu. Şüpheli ise tutuklandı.
Olay, 18 Şubat’ta merkez Kayapınar ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre E.A., sokakta karşılaştığı boşandığı eşi S.K. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine şüpheli, kadının başına silah dayadı.
Tetiğe basılmasına rağmen silahın tutukluk yapması üzerine çevrede bulunan vatandaşlar hızla araya girerek kadının uzaklaşmasını sağladı.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.