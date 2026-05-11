MHP'de yaşanan gelişmeler siyasetin gündeminde önemli bir yer tutarken, geçtiğimiz günlerde Cumhuriyet Gazetesi'nde yer alan bir haber dikkatleri çekmişti. İYİ Parti kurucusu ve genel başkan adayı olan Koray Aydın'ın MHP'ye geri döneceğinin iddia edildiği haberde, Aydın'ın etkili bir göreve getirileceğinden de bahsedilmişti. Yeniden yapılanma sürecindeki MHP'de Devlet Bahçeli’nin milliyetçi hareket içinde geçmişte farklı saflara dağılan isimleri yeniden bir araya getirmeyi hedeflediğinin belirtildiği haberde Aydın'ın genel sekreterlik görevine getirilebileceği öne sürülmüştü.

Koray Aydın cephesinden konuyla ilgili yalanlama gelirken Bahçeli'nin basın danışmanı Yıldıray Çiçek de Türkgün Gazetesi'nde tartışmalara yeni yön verecek bir yazı kaleme aldı. Çiçek, söz konusu iddianın yapay gündemin parçası olduğunu belirterek, "Böyle bir haber çıkana kadar Koray Aydın’dan haberdar olan kaç kişi kalmıştı? Varlığının ya da yokluğunun Türkiye’de kimsenin umurunda olduğunu sanmıyorum." dedi.

Çiçek, yazısının devamında şu ifadeleri kullandı:

Koray Aydın ya kendi kendini MHP üzerinden başkalarına pazarlamaya çalışıyor ya da İYİ Parti’de Genel Başkanlık yarışı nedeniyle Müsavat Dervişoğlu’nun zor durumda olan ekibi, onu ötelemek için MHP ismini kullanarak engelleme stratejisi güdüyor. Nitekim Koray Aydın en son Ekrem İmamoğlu’na yanaşmış, onu makamında ziyaret ederek poz vermişti.

İmamoğlu cezaevine girdikten sonra Koray Aydın bir daha ortada görünmedi. Koray Aydın, Ekrem İmamoğlu ile Trabzon hemşeriliği üzerinden bir ittifak kuracağını ve bundan büyük çıkarlar elde edeceğini düşünüyordu. Ancak İmamoğlu’nun yolsuzluk, rüşvet ve görevi kötüye kullanma iddialarıyla cezaevine düşmesi, Koray Aydın’ın tüm planlarını altüst etti.

Fakat Trabzon üzerinden hemşerilik de onlarda havada kalacak bir kimlikti. Çünkü Ekrem İmamoğlu, “Ben Trabzon’dan daha fazla Beylikdüzülüyüm. Bana ‘Trabzonlu olduğunu söylesene’ diye uyaranlar oluyor ama ben Trabzonlu olduğumu unutuyorum. Emin olun, bu soruyu sormasaydınız Trabzon sadece doğum yerim olarak anılırdı” diyerek İstanbul yolunda kendi kimliğini satmıştı. Koray Aydın ise Trabzon’a başka yerlerden göçmüş bir aileye mensuptu.

Ne Ekrem İmamoğlu’nun ne de Koray Aydın’ın toplumda tutunacak sağlam bir dalı yok aslında… Fakat siyasetin garip talihi, bazen kimleri nerelere taşıyabiliyor. İstanbul’a çivi çakmadan Cumhurbaşkanlığı hayalleri kuran Ekrem İmamoğlu’nun dünya görüşü daha ziyade kapitalist olmasına rağmen, babasının ve amcasının 1980 öncesi Ülkücü geçmişini sık sık öne çıkarması, yazımın başındaki tespitlere çarpıcı bir örnek teşkil etmektedir.