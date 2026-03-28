MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, "MHP’ye sızan ajan seni her cihetten izliyoruz" paylaşımını yaptıktan birkaç saat sonra partisinden istifa etmişti. MHP'nin bir diğer Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, bu gönderiyi retweet ederek Yönter'e destek vermişti. Yalçın, Yönter'in istifasının ardından retweeti geri çekti.

MHP içerisinde bulunan iki grup arasındaki gerilim sonrası MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın, İzzet Ulvi Yönter'e destek verdiği, bu sebeple de görevden alınacağı öne sürüldü.

NE OLMUŞTU?

Yönter, “MHP’ye sızan ajan seni her cihetten izliyoruz. Sen doğruluktan ne anlarsın! Merak etme seninle mutlaka hesaplaşacağız…Paran da işe yaramayacak dümenci alçak…” paylaşımını yapmış, ardından partisinden istifa etmişti.

CEVHERİ GÜVEN'E BİLGİ SIZDIRILDIĞI İDDİASI

Gazeteci Muhammed Vefa, konuya ilişkin olarak, “Olay şu; Cevheri Güven'e bilgi sızdıran kişiye yönelik bir tweet... MHP'de konuşulan bazı konuların sızdırıldığı ve bu kişinin genel merkeze yakın bir isim olduğu söyleniyor” DEDİ.