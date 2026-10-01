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Kaynak: Haber Merkezi

Paylaşılan bilgilere göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındığı belirtilen Gündoğdu'nun dijital materyallerinde, FIFA yardımcı hakemi Kerem Ersoy ile yaptığı görüşmeye ait olduğu öne sürülen bir ses kaydı ortaya çıktı.

'YA HAKEMLİĞİ BIRAK YA DA ADAM OL'

Sinan Burhan'ın paylaştığı bilgilere göre; kayıtta Gündoğdu’nun FIFA yardımcı hakemi Kerem Ersoy’a, “Sana son şans veriyorum”, “MHK hakkında bir yerde bir daha konuşma, bu sefer tavrım farklı olur” ve “Hakemliğinden olacaksın” dediği duyuluyor.

Gündoğdu'nun, Ersoy'un babası Fahir Ersoy'un bazı kişilerle temas kurduğunu öne sürdüğü ve hakeme “Bir halt yiyorsun ve belli de ediyorsun. Ben buna rağmen sana maç vermeye devam ediyorum.Ya dilekçeni ver, hakemliği bırak ya da adam ol.” gibi sert ifadeler kullandığı belirtildi.

Ersoy'un ise kendisine yöneltilen suçlamaları anlamadığını söylediği aktarıldı.

HAKEMLİK KARİYERİYLE İLGİLİ UYARI

Gündoğdu'nun ayrıca Ersoy'a, "Ben senin hakemliğini bitirmekle bitirmemek arasında ramaktayım. Sana son şans veriyorum." dediği öne sürüldü.

Ersoy'un herhangi bir grupla hareket etmediğini ve yalnızca hakemliğine odaklandığını savunduğu belirtildi.

'BEN SENİ BABANDAN AYRI DÜŞÜNEMEM'

Görüşmede Gündoğdu'nun, Kerem Ersoy'un babası Fahir Ersoy'un bazı dernek ve cemiyet girişimlerinden söz ettiği iddia edildi.

Gündoğdu'nun, "Ben seni babandan ayrı düşünemem." ifadesini kullandığı, Ersoy'un ise babasının herhangi bir cemiyet faaliyeti içerisinde bulunmadığını söylediği aktarıldı.

'DEVLET TAKİP EDİYOR'

Kayıtta Gündoğdu'nun bazı kişilerin kendisi hakkında yazışmalar yaptığını ileri sürdüğü ve bunların devlet tarafından takip edildiğini iddia ettiği belirtildi.

Gündoğdu'nun ayrıca Ersoy'u "MHK hakkında da sakın bir yerde bir daha konuşma. Bu sefer tavrım farklı olur.” diye uyardığı da kaydedildi.

SORUŞTURMADA 7 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü Hakemler Dosyası soruşturması kapsamında 29 Eylül'de dört ilde eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.

Mobbing ve resmi belgede sahtecilik iddialarının araştırıldığı operasyonda, Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında bulunduğu yedi kişi gözaltına alınmıştı.

Soruşturmanın hakemlerin klasman, görevlendirme ve atama süreçlerine müdahale edildiği iddialarını da kapsadığı bildirilmişti.