Bursa ve çevresinde etkili olan olumsuz hava koşulları, deniz ulaşımını olumsuz etkiledi. Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), 18 Şubat 2026 Çarşamba günü Mudanya, Kabataş ve Armutlu (İhlas) hatlarında bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

İptal edilen seferler arasında 07.00 Mudanya-Kabataş, 08.00 Kabataş-Mudanya, 09.30 Mudanya-Kabataş ve Mudanya-Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas)-Kabataş, 11.30 Kabataş-Mudanya ve Kabataş-Armutlu (İhlas) ile 13.00 Armutlu (İhlas)-Mudanya seferleri yer alıyor.

Yetkililer, hava şartlarının seyrine bağlı olarak seferlerin yeniden değerlendirileceğini belirterek, yolcuların mağduriyet yaşamamaları için BUDO’nun resmi duyurularını takip etmeleri gerektiğini hatırlattı.