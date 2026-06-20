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Kaynak: Haber Merkezi

İstanbul Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda, 21 Haziran Pazar günü saat 10.00'dan itibaren ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro hattının Taksim İstasyonu ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler hattı işletmeye kapatılacak.

'PAZAR GÜNÜ TAKSİM İSTASYONU KAPATILACAK'

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İstanbul Valiliğinin kararı doğrultusunda bazı metro ve füniküler hatlarında geçici düzenlemeye gidildiği bildirildi.

Açıklamada, “21 Haziran Pazar günü saat 10.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar; M2 Yenikapı-Hacıosman Metro hattımızın Taksim istasyonu ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler hattımız işletmeye kapalı olacaktır. M2 hattımızın Şişhane istasyonunun Kasımpaşa çıkışı dışındaki tüm giriş-çıkışları yolcu kullanımına kapalı olacaktır” denildi.

Metro İstanbul, trenlerin Taksim İstasyonu'nda durmaksızın seferlerine devam edeceğini duyurdu.