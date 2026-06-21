OLAYLAR

533 (yaklaşık tarih) – Belisarius yönetimindeki Bizans seferi donanması Vandallara saldırmak için yola çıktı.

1307 – Külüg Han Moğol İmparatorluğunun ve Yuan hanedanlığının başına geçti.

1529 – İspanyollar, Fransız askerî güçlerini Konyak Ligi Savaşındaki Landriano Muharebesinde bozguna uğratarak püskürttü.

1582 – Oda Nobunaga, en güçlü daimyō olan kendi generali Akechi Mitsuhide'yi intihara zorlar.

1788 - New Hampshire, ABD Anayasasını onaylayarak 9. Eyalet olarak birliğe katıldı.

1798 - İrlanda Ayaklanması: İngiliz ordusu İrlandalı isyancıları Sirke Tepesi Muharebesinde bozguna uğrattı

1908 - Londra'da 200 bin kadın, seçme ve seçilme hakkı için yürüdü.

1920 - Zonguldak havzasında 1848'de açılan kömür ocaklarını Belçikalı ve Fransız şirketler işletmekteydi. I. Dünya Savaşı'ndan sonra 1919 yılında Fransız askerleri, şirketlerinin haklarını korumak bahanesiyle önce Zonguldak'ı, ardından da Karadeniz Ereğli’yi işgal etti. Ancak Zonguldak ve çevresindeki Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri'ne bağlı güçlerin karşı koymasıyla tehlikeye düşmüşler ve 21 Haziran 1920'de de bölgeyi terk etmişlerdir.

1921 - Sakarya'nın düşman işgalinden kurtuluşu.

1921 - Zonguldak'ın düşman işgalinden kurtuluşu.

1927 - Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kanunu, Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edildi.

1934 - Soyadı Kanunu kabul edildi.

1934 - Türkiye'de Yahudilere karşı gerçekleştirilen Trakya Olayları başladı.

1940 - İtalya başarısızlıkla neticelenen Fransa seferini başlattı

1940 - Devlet Opera ve Balesi ilk temsilini verdi: Mozart'tan "Bastien ile Bastienne".

1941 - II. Dünya Savaşı: Almanya, geceleyin Sovyetler Birliği'ni işgale girişti.

1942 - II. Dünya Savaşı: Tobruk, İtalyan ve Alman kuvvetlerinin eline geçti.

1942 - II. Dünya Savaşı: Oregon'da Kolumbiya Nehri yakınlarında yüzeye çıkan, Japon millî denizaltısı "Fort Stevens" askeri üssüne doğru 17 top atışı yaptı. Bu Japonların tüm savaş boyunca Amerikan ana karasına gerçekleştirdiği doğrudan birkaç saldırıdan biriydi.

1945 - II. Dünya Savaşı: Okinawa Muharebesi sona erdi.

1946 - Türkiye Garanti Bankası Kuruluş Kanunu kabul edildi.

1946 - Rize Çay Fabrikası'nın temeli atıldı.

1948 - "Manchester Baby" (SSEM) kod adlı bir program, bir bilgisayarın kendi elektronik hafızasında depolanarak, oradan çalıştırılan ilk bilgisayar programı olma unvanını kazandı.

1948 - Columbia Records plak şirketi, ilk Long Play (LP) müzik albümünün tanıtımını New York'ta "Waldorf-Astoria" Oteli'nde geçekleştirdi.

1976 - Rauf Denktaş, yeniden Kıbrıs Türk Federe Devleti Devlet Başkanlığı'na seçildi.

1982 - ABD Başkanı Ronald Reagan'a suikast teşebbüsünde bulunan John Hinckley, mahkeme tarafından akli dengesi yerinde olmadığı için suçsuz bulundu.

1990 - İran'da 7,3 şiddetindeki depremde, 50 bin kişi öldü.

2006 - Plüton'un yeni keşfedilen uydularına Nix ve Hydra adları verildi.

2008 - MEB'in hazırlamış olduğu 6. sınıf SBS ilk kez yapıldı.

2020 - Güneş tutulması gerçekleşti.

DOĞUMLAR

1002 - IX. Leo, doğum adı Bruno of Eguisheim-Dagsburg, 12 Şubat 1049 tarihinden ölümüne kadar Papalık yapmıştır (ö. 1054)

1528 - Maria, Kutsal Roma imparatoriçesi (ö. 1603)

1774 - Daniel D. Tompkins, Amerikalı siyasetçi (ö. 1825)

1781 - Simeon Denis Poisson, Fransız matematikçi ve fizikçi (ö. 1840)

1792 - Ferdinand Christian Baur, Alman teolog ve ahit eleştirmeni (ö. 1860)

1811 - Carlo Matteucci, İtalyan nörofizyolog ve siyasetçi (ö. 1868)

1814 - Théodore Frère, Fransız ressam (ö. 1888)

1823 - Jean Chacornac, Fransız astronom (ö. 1873)

1839 - Machado, Brezilyalı yazar (ö. 1908)

1859 - Henry Ossawa Tanner, Amerikalı sanatçı (ö. 1937)

1884 - Claude Auchinleck, Britanyalı mareşal (ö. 1981)

1891 - Pier Luigi Nervi, İtalyan inşaat mühendisi (ö. 1979)

1902 - Skip James, Amerikalı Delta blues şarkıcısı, gitaristi, piyanisti ve şarkı sözü yazarı (ö. 1969)

1905 - Jacques Goddet, Fransız spor muhabiri (ö. 2000)

1905 - Jean-Paul Sartre, Fransız yazar ve filozof (ö. 1980)

1908 - William Frankena, Amerikalı ahlak felsefecisidir (ö. 1994)

1914 - William Vickrey, Amerikalı-Kanadalı Nobel Ödüllü ekonomist (ö. 1996)

1919 - Anna Arena, İtalyan sinema oyuncusu (ö. 1974)

1921 - Judy Holliday, Amerikalı aktris, komedyen ve şarkıcıydı (ö. 1965)

1921 - Jane Russell, Amerikalı sinema oyuncusu (ö. 2011)

1924 - Ezzatolah Entezami, İranlı oyuncu (ö. 2018)

1925 - Giovanni Spadolini, İtalyan politikacı (ö. 1994)

1925 - Maureen Stapleton, Amerikalı oyuncu (ö. 2006)

1928 - Margit Bara, Macar sinema oyuncusu (ö. 2016)

1929 - Abdel Halim Hafez, Mısırlı şarkıcı ve aktör (ö. 1977)

1929 - Ana Novac, Rumen yazar (ö. 2010)

1932 - Lalo Schifrin, Arjantin asıllı Amerikalı piyanist, besteci, aranjör ve orkestra şefi (ö. 2025)

1935 - Françoise Sagan, Fransız yazar (ö. 2004)

1937 - Agah Oktay Güner, Türk bürokrat, siyasetçi ve akademisyen (ö. 2025)

1944 - Tony Scott, İngiliz film yönetmeni (ö. 2012)

1947 - Çetin Alp, Türk pop müziği sanatçısı (ö. 2004)

1947 - Şirin Ebâdî, İranlı avukat, yazar, insan hakları savunucusu

1947 - Fernando Savater, İspanyol filozof ve yazardır

1948 - Ian McEwan, Man Booker Ödülü sahibi İngiliz roman yazarı

1948 - Andrzej Sapkowski, Polonyalı fantastik roman yazarı

1950 - Viktor Alksnis, Leton asıllı Rus siyasetçi (ö. 2025)

1950 - Joey Kramer, ABD'li bir müzisyen

1952 - Kōichi Mashimo, Japon film yönetmeni

1953 - Benazir Butto, Pakistanlı siyasi lider (ö. 2007)

1954 - Alev Oraloğlu, Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu

1954 - Mustapha Ourrad, Cezayir asıllı Fransız yayıncı ve editör (ö. 2015)

1954 - Müjde Ar, Türk sinema ve dizi oyuncusu

1954 - Nur Sürer, Türk sinema, dizi ve tiyatro oyuncusu

1955 - Michel Platini, Fransız futbolcu, teknik direktör ve UEFA Başkanlarından

1959 - Tom Chambers, ABD'li basketbolcudur

1959 - Nimr Bakır el-Nimr, Şii din adamı, şeyh ve ayetullah (ö. 2016)

1960 - Karl Erjavec, Sloven siyasetçi

1961 - Manu Chao, İspanyol asıllı Fransız şarkıcı

1961 - Sascha Konietzko, Alman müzisyen ve yapımcı

1961 - Joko Widodo, Endonezya'nın 7. cumhurbaşkanı olan Endonezyalı siyasetçi

1962 - Pipilotti Rist, film ve video sanatçı

1962 - Viktor Tsoy, Sovyetler Birliği'nin rock müzik sanatçısı (ö. 1990)

1963 - Gōshō Aoyama, Japon manga yazarı

1963 - Dario Marianelli, Altın Küre ve Akademi Ödülü kazanmış İtalyan besteci

1964 - David Morrissey, İngiliz aktör ve film yönetmeni

1964 - Doug Savant, Amerikalı oyuncu

1965 - Yang Liwei, Çinli askerî pilot ve astronot

1965 - Lana Wachowski, Amerikalı yönetmen

1967 - Pierre Omidyar, İran asıllı Fransız-Amerikalı milyarder, girişimci, yazılım mühendisi ve hayırsever

1967 - Yingluck Shinawatra, Taylandlı iş insanı ve politikacı

1968 - Sonia Clarke, İngiliz müzisyen ve şarkıcı

1968 - Chris Gueffroy, Berlin Duvarı'nı geçmeye çalışırken öldürülen son kişi (ö. 1989)

1969Lloyd Avery II, Amerikalı oyuncu (ö. 2005)

Heidi W. Durrow, Amerikalı yazar

1970 - Pete Rock, Amerikalı prodüktör, DJ ve rapçi

1971 - Faryd Mondragón, Kolombiyalı futbolcu (kaleci)

1971 - Anette Olzon, İsveçli soprano müzisyen

1973 - Zuzana Čaputová, Slovak siyasetçi, avukat ve aktivist

1973 - Juliette Lewis, Amerikalı sinema oyuncusu ve müzisyen

1976 - Miroslav Karhan, Slovak eski futbolcu

1978 - Erica Durance, Kanadalı oyuncu

1979 - Kostas Kaçuranis, Yunan eski futbolcu

1979 - Chris Pratt, Amerikalı dizi ve sinema oyuncusu

1980 - Ayşegül Abadan, Türk piyanist (ö. 2022)

1980 - Barış Özcan, Türk basketbolcu

1981 - Brandon Flowers, Amerikalı müzisyen

1982 - Jussie Smollett, Amerikalı aktör ve şarkıcıdır

1982 - Prens William, İngiliz Kraliyet Ailesi mensubu, Galler Prensi Charles ve Diana Frances Spencer'nın oğlu

1983 - Edward Snowden, Amerikalı-Russ bilgisayar uzmanı

1985 - Lana Del Rey, Amerikalı şarkıcı ve söz yazarı

1985 - Öznur Asrav, Türk manken

1986 - Cheick Tioté, Fildişi Sahilili futbolcu (ö. 2017)

1986 - Fevzi Özkan, Türk futbolcu

1987 - Pablo Barrera, Meksikalı futbolcu

1987 - Sebastian Prödl, Avusturyalı futbolcu

1988 - Thaddeus Young, Amerikalı profesyonel basketbolcu

1989 - Abubaker Kaki Khamis, Sudanlı atlet

1990 - François Moubandje, İsviçreli millî futbolcu

1991 - Gaël Kakuta, Fransız futbolcu

1992 - Ekin Koç, Türk oyuncu

1992 - Max Schneider, Şarkıcı, oyuncu ve söz yazarı

1993 - Sinem Ünsal, Türk dizi oyuncusu

1994 - Başak Eraydın, Türk millî tenisçi

1994 - Evans Kangwa, Zambiya millî futbolcusu

1996 - Accursio Bentivegna, İtalyan futbolcu

1997 - Rebecca Black, Amerikalı pop şarkıcısı

ÖLÜMLER

524 - Chlodomer, Frankların Kralı I. Clovis'in dört oğlundan ikincisi (d. 495)

868 - Ali el-Hadî, On İki İmam'ın onuncusu

870 - Muhtedi, 869-870 döneminde sadece bir yıl dönemle hükümdarlık yapan On dördüncü Abbasi halifesi

1305 - II. Václav, Polonya kralı (1300-1305) (d. 1271)

1377 - III. Edward, İngiltere Kralı (d. 1312)

1527 - Niccolò Machiavelli, İtalyan tarihçi ve politika yazarı (d. 1469)

1591 - Aloysius Gonzaga, İtalyan aristokrat ve İsa Cemiyeti üyesi (d. 1568)

1622 - Salomon Schweigger, Alman protestan papaz ve seyyah (d. 1551)

1828 - Leandro Fernández de Moratín, İspanyol tiyatro yazarı ve şair (d. 1760)

1858 - Adolf Ivar Arwidsson, Fin gazeteci, yazar, tarihçi ve siyasetçi (d. 1791)

1874 - Anders Jonas Ångström, İsveçli fizikçi (d. 1814)

1908 - Nikolai Rimsky-Korsakov, Rus besteci (d. 1844)

1915 - Adday Şer, Asur kökenli, Siirt Keldani Katolik Kilisesi başpiskoposu (d. 1867)

1914 - Bertha von Suttner, Avusturyalı yazar, radikal pasifist ve Nobel Barış Ödülü alan ilk kadın (d. 1843)

1940 - Janusz Kusociński, Polonyalı atlet, orta ve uzun mesafe koşucusu (d. 1907)

1954 - Gideon Sundback, İsveçli mucit (d. 1880)

1957 - Claude Farrère, Fransız yazar (d. 1876)

1957 - Johannes Stark, Alman fizikçi (d. 1874)

1965 - Henry Weed Fowler, Amerikalı zoolog (d. 1878)

1969 - Maureen Connolly, Amerikalı tenisçi (d. 1934)

1970 - Sukarno, Endonezya'nın ilk Devlet Başkanı (d. 1901)

1971 - Hasan Vecih Bereketoğlu Türk izlenimci ressam (d. 1895)

1980 - Ahmet Muhip Dıranas, Türk şair ve yazar (d. 1909)

1980 - Feridun Cemal Erkin, Türk diplomat ve siyasetçi (d. 1899)

1985 - Tage Erlander, İsveçli siyasetçi (d. 1901)

1986 - Assi Rahbani, Lübnanlı besteci ve müzisyen (d. 1923)

1993 - Münci Kapani, Türk akademisyen ve yazar (d. 1921)

2001 - Carroll O'Connor, Amerikalı aktör (d. 1924)

2001 - John Lee Hooker, Amerikalı blues şarkıcısı, gitarist ve bestesi (d. 1917)

2005 - Guillermo Suárez Mason, Arjantinli general (d. 1924

2008 - Abdullah Gegiç, Yugoslav asıllı Türk futbolcu ve teknik direktör (d. 1924)

2010 - İlhan Selçuk, Türk yazar (d. 1925)

2012 - Ramaz Şengelya, Gürcü asıllı Sovyet eski millî futbolcu (d. 1957)

2015 - Dave Godfrey, Kanadalı yazar ve yayıncı (d. 1938)

2016 - Jim Boyd, Amerikalı şarkıcı, söz yazarı ve oyuncu (d. 1956)

2017 - Pompeyo Márquez, Venezuelalı siyasetçi ve gazeteci (d. 1922)

2018 - Grigori Barenblatt, Rus matematikçi, akademisyen ve yazar (d. 1927)

2018 - Charles Krauthammer, Amerikalı Pulitzer Ödülü sahibi sendikacı, köşe yazarı, yazar, siyasi yorumcu ve eski hekim (d. 1950)

2019 - Peter Ball, İngiliz piskopos ve cinsel istismar hükümlüsü (d. 1932)

2019 - Susan Bernard, Amerikalı oyuncu, manken, yazar ve iş insanı (d. 1948)

2019 - Dimitris Hristofias, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin altıncı cumhurbaşkanı (d. 1946)

2020 - Marconi Alencar, Brezilyalı politikacı (d. 1939)

2020 - György Bálint, Macar botanikçi ve siyasetçi (d. 1919)

2020 - Pascal Clément, Fransız siyasetçi (d. 1945)

2020 - Jürgen Holtz, Alman aktör (d. 1932)

2020 - Talib Jauhari, Pakistanlı İslam alimi, şair, tarihçi ve Şii İslam Tarikatı filozofu (d. 1929)

2020 - Mile Nedelkoski, Makedon şair, romancı, öykü ve oyun yazarı (d. 1935)

2020 - Bernardino Piñera, Katolik Kilisesi Şili Piskoposu (d. 1915)

2020 - Ahmed Radi, Iraklı millî futbolcu (d. 1964)

2020 - Ken Snow, Amerikalı millî futbolcu (d. 1969)

2020 - Bobana Veličković, Sırp atıcı (d. 1990)

2021 - Jean Guéguinou, Fransız diplomat (d. 1941)

2021 - Nobuo Hara, Japon caz saksofoncusu ve orkestra şefi (d. 1926)

2021 - Reshma, Hint aktris (d. 1979)

2022 - Patrizia Cavalli, İtalyan şairdir (d. 1947)

2022 - Polycarpose Zacharias, Hint kökenli Malankara Yakubi Süryani Ortodoks Kilisesi Metropoliti (d. 1970)