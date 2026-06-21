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Kaynak: DHA

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Salkımözü Mahallesi'nde akşam saatlerinde Nevzat Timurkaan, evde eşi ve iki kız çocuğu ile bilinmeyen bir nedenle tartıştı.

Kısa sürede büyüyen tartışma sonrası evdeki tabancayı alan Nevzat Timurkaan, eşi Feray, kızları Berra ve Beyza'ya doğru ateş etti. Eşi ve kızlarını yaralayan Nevzat Timurkaan, daha sonra bıçakla kendisini de yaraladı.

Olayın ardından ihbar ile bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı anne Feray, kızları Berra ve Beyza ile Nevzat Timurkaan, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan Beyza Timurkaan ve ağır yaralı anne Feray yaşamını yitirdi. Berra'nın hastanedeki tedavileri sürüyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.