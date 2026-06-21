Kaynak: İHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube ekiplerince, Pazar günü güvenlik tedbirleri kapsamında saat 10.00 itibariyle Beyoğlu ve Şişli'de kapanacak yollar ve alternatif güzergahlar açıklandı. Bu kapsamda; İstiklal Caddesi, Sıraselviler Caddesi, Atıf Yılmaz Caddesi, Turnacı Başı Caddesi, Hamalbaşı Caddesi, Kamer Hatun Caddesi, Yeni Çarşı Caddesi, Meşrutiyet Caddesi, Bostanbaşı Caddesi, İlk Belediye Caddesi, Hayriye Caddesi, Asmalı Mescit Caddesi, Cihangir Caddesi, Tak-ı Zafer Caddesi, Galip Dede Caddesi, Zambak Sokak, Meşelik Sokak, Mis Sokak, Billurcu Sokak, Balo Sokak, Sadri Alışık Sokak, Akarsu Yokuşu Sokak, Defterdar Yokuşu Sokak, Kazancı Yokuşu Sokak, Kumbaracı Yokuşu Sokak, Osmanlı Sokak, Dünya Sağlık Sokak, Akyol Sokak, Halas Sokak ile Nuri Ziya Sokak trafiğe kapatılacak. Ayrıca, Selime Hatun Cami Sokak, Çiftevav Sokak, Miralay Şefikbey Sokak, İnönü Caddesi, Mete Caddesi ile Prof. Dr. Bedri Karafakioğlu Caddesi gerek duyulması halinde trafiğe kapatılacak.

ALTERNATİF GÜZERGAHLAR

Taksim’de kapanan yollar için alternatif güzergahlar da açıklandı. Bu kapsamda, Meclis-i Mebusan Caddesi, Barbaros Bulvarı, Cumhuriyet Caddesi, Yedikuyular Caddesi, Irmak Caddesi, Piyalepaşa Bulvarı, Bülent Demir Caddesi, Bahriye Caddesi, Fişekhane Deresi Caddesi, Dereboyu Caddesi, Melek Sokak, Evliya Çelebi Caddesi, Irmak Caddesi (Taksimden Dolapdere İstikameti, Akağalar Caddesi, Kurtuluş Caddesi, Tarlabaşı Bulvarı, Elmadağ Caddesi, Abdulhak Hamit Caddesi, Dolapdere Taksim Caddesi kullanılabilecek.

Şişli’de de gerek duyulması halinde, Taşkışla Caddesi ile Askerocağı Caddesi trafiğe kapatılacak. Alternatif güzergah olarak ise, Abdi İpekçi Caddesi, Mim Kemal Öke Caddesi, Kadırgalar Caddesi, Dolmabahçe Gazhane Caddesi, Maçka Caddesi, Teşvikiye Caddesi, Vali Konağı Caddesi ile Cumhuriyet Caddesi trafiğe açık olacak.