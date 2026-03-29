Meteoroloji’nin son değerlendirmelerine göre Türkiye genelinde hava koşulları sertleşiyor; birçok bölgede kuvvetli sağanak, fırtına ve yüksek kesimlerde kar yağışı etkili olurken, yetkililer peş peşe uyarılarda bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre önümüzdeki 24 saat: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu aralıklı yağışlı geçeceği, yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Ege ve Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, iç kesimlerin yüksekleri ile zamanla Doğu Anadolu'da karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Ege, Akdeniz, Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz'in batısı ile Adıyaman ve Elazığ çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının batı ve iç kesimlerde azalarak mevsim normallerinin altında, yurdun doğu kesimlerinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Ege ve Akdeniz Bölgeleri ile Marmara’nın güney, İç Anadolu’nun güney ve doğu, Doğu Anadolu’nun batı kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-80 km/sa) esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Ege ve Akdeniz ile Marmara'nın doğu, Batı Karadeniz'in batı kesimlerinde ve Adıyaman, Elazığ çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Ege ve Akdeniz Bölgeleri ile Marmara’nın güney, İç Anadolu’nun güney ve doğu, Doğu Anadolu’nun batı kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-80 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.