Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, haftalık hava durumuna ilişkin yaptığı değerlendirmede, soğuk ve yağışlı sistemin doğu bölgelerde yarın son kez etkili olduktan sonra yurdu terk edeceğini belirtti.

YAĞIŞLAR DOĞUYA ÇEKİLİYOR

Çelik, yarın Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yağış görüleceğini, salı gününden itibaren ise ülke genelinde yağış beklenmediğini ifade etti.

Haftanın ortasına kadar parçalı ve az bulutlu bir havanın hakim olacağı bildirildi.

'SICAKLIKLAR 4 İLA 8 DERECE ARTACAK'

Sıcaklıkların özellikle iç kesimlerde belirgin şekilde artacağını vurgulayan Çelik, “Salı gününden itibaren iç kesimlerde 4 ila 8 derecelik bir sıcaklık artışı bekliyoruz.

Diğer bölgelerde ise 2 ila 4 derecelik artış görülecek” dedi. Üç büyükşehirde de önümüzdeki günlerde yağış beklenmiyor.

Ankara’da sıcaklık yarın 12 derece, salı 16, çarşamba 19 dereceye kadar çıkacak.

İstanbul’da sıcaklıklar 15 dereceden 17 dereceye yükselirken, çarşamba günü 16 derece civarında seyredecek.

İzmir’de ise yarın 22 derece olan sıcaklık salı günü 24 dereceye ulaşacak, çarşamba günü ise 23 derece olacak.

Uzmanlar, özellikle hafta ortasından itibaren hissedilir derecede ısınacak havaya karşı vatandaşların tedbirli olmasını öneriyor.