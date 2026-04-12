Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, Mart ayında Türkiye genelinde sıcaklık haritası dengeli bir seyir izledi. Uzun yıllar ortalamasının (1991-2020) 7,7 derece olduğu Mart ayında, bu yılın ortalama sıcaklığı 7,5 derece olarak ölçülerek mevsim normallerine oldukça yakın bir seviyede kaldı.

MART AYININ EN SOĞUK YERİ VAN SICAK YERİ HATAY OLDU

Ülke genelindeki en uç sıcaklıklar doğu ve güney noktalarında yaşandı. Ayın en dondurucu günü sıfırın altında 21,2 derece ile Van'ın Özalp ilçesinde hissedilirken, bahar güneşinin en sıcak yüzü 25,6 derece ile Hatay'ın İskenderun ilçesinde görüldü.

Bölgelere göre detaylara bakıldığında, Marmara Bölgesi'nde Yalova mevsim normallerinin üzerine çıkarak dikkat çekerken, bölgenin en yüksek sıcaklığı 24,2 derece ile Sakarya'da, en düşük sıcaklığı ise -3,3 derece ile Lüleburgaz'da kaydedildi. Ege ve İç Anadolu bölgeleri ayı tamamen mevsim normalleri sınırları içerisinde geçirirken, İç Anadolu'nun en düşük sıcaklığı -12,6 derece ile Sivas Kangal'da ölçüldü.

Akdeniz ve Karadeniz bölgelerinde ise yerel farklılıklar ön plana çıktı. Akdeniz'de Antakya normalden daha serin, Demre ise daha sıcak bir Mart ayı geçirdi. Karadeniz'de ise Bartın çevresi mevsim normallerinin üzerine çıkarken, bölgenin zirve sıcaklığı 24,7 derece ile Boyabat'ta ölçüldü.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde sıcaklıklar genel olarak beklentiler dahilinde seyretti. Ancak Güneydoğu'da Cizre, mevsim normallerinin altında kalan istisnai bölgelerden biri oldu. Doğu Anadolu'da ise Malatya 20,8 derece ile bölgenin en sıcak merkezi olarak kayıtlara geçti.