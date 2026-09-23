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Kaynak: DHA

Menderes Belediyesi'nde “rüşvet, irtikap ve resmî belgede sahtecilik” suçlarının örgütlü olarak işlendiği iddiasıyla yürütülen soruşturmaya dair 2. dalga yeni bir operasyon gerçekleştirildi.

Alınan ifadeler ve MASAK verileri üzerinde yapılan analiz ve incelemelerde 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından bu sabah düzenlenen operasyonda şüpheliler gözaltına alındı. Şüpheliler arasında eski başkanvekili Erkan Özkan'ın da olduğu öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafınca yürütülen soruşturma kapsamında, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma', 'rüşvet', 'irtikap', 'resmî belgede sahtecilik', 'görevi kötüye kullanma' ve 'imar kirliliğine neden olma' suçlamaları ile Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in de aralarında bulunduğu 16 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in de yer aldığı 15 kişi gözaltına alınmıştı. Mahkemeye getirilen 16 kişiden, aralarında belediye başkanı Çiçek’in de bulunduğu 10 kişi tutuklanmıştı.

İlkay Çiçek, CHP'den istifa ettiğini duyurmuştu. Çiçek, kendisine savunma hakkı tanınmadığını ve partisi tarafından lekelendiğini öne sürmüştü.