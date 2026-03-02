Trendyol Süper Lig’de şampiyonluk yarışı kızışırken Fenerbahçe Kasımpaşa maçının ardından Antalyaspor deplasmanında da berabere kalarak üst üste iki haftada önemli puan kayıpları yaşadı.
Üst üste iki son dakika Fenerbahçe'nin kabusu oldu
Fenerbahçe şampiyonluk yarışında iki hafta üst üste son dakikalarda yaşadığı kırılma anlarıyla yara aldı. Kasımpaşa maçında 90+11’de yenilen golün ardından Antalyaspor’a karşı Nene’nin şutunun 90+6’de direkten dönmesi Fenerbahçe’ye toplamda 4 puana mal oldu.Derleyen: Furkan Çelik
Fenerbahçe’nin iki maçta da uzatma dakikalarında yaşadığı kırılma anları puan kayıplarının belirleyici faktörü olması dikkat çekti.
Geçtiğimiz hafta evinde oynadığı Kasımpaşa maçında Asensio’nun uzatmalarda attığı golle öne geçen Fenerbahçe 90+11’de Allevinah’nın golüyle sahadan 1 puanla ayrılmıştı.
Sarı Lacivertliler 24. haftada Antalyaspor’a karşı da 2-0 geri düştüğü mücadelede 2-2’lik beraberliği yakalayarak girdiği son dakikalarda benzer bir senaryoyla karşı karşıya kaldı.
Üst üste ataklarla Antalyaspor kalesinde gol arayan Fenerbahçe, verilen 6 dakikalık uzatma süresinin son pozisyonunda Dorgeles Nene’nin şutunda topun direkten dönmesiyle galibiyeti adeta elinden kaçırdı.
Avrupa Ligi’nde Nottingham Forest’a elendiği iki ayaklı eşleşmenin oynandığı haftalara denk gelen gelen üst üste 2 maçta toplam 4 puan kaybeden Fenerbahçe’nin zirveyle arasındaki puan farkı da 4’e çıktı.