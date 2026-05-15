Meta bünyesinde çalışan bazı personeller, şirketin bilgisayarlara yüklediği fare izleme yazılımına karşı protesto başlattı.

Reuters’ın aktardığına göre çalışanlar, ABD’deki Meta ofislerinde toplantı odaları, otomatlar ve ortak kullanım alanlarına el ilanları bırakarak çevrim içi imza kampanyasına destek çağrısı yaptı.

Broşürlerde, “Çalışan Verisi Çıkarma Fabrikası’nda çalışmak istemiyor musunuz?” ifadeleri yer aldı.

YAPAY ZEKA PLANLARI TEPKİ ÇEKTİ

Protestoların, şirketin iş gücünün yaklaşık yüzde 10’unu kapsayan yeni işten çıkarma planlarının gündemde olduğu dönemde gelmesi dikkat çekti.

Bazı çalışanlar, fare izleme teknolojisinin gelecekte kendi yerlerine geçebilecek yapay zeka sistemlerini geliştirmek amacıyla kullanıldığını öne sürdü. Çalışanların aylardır şirket içi platformlarda işten çıkarmalar ve yapay zeka stratejileri nedeniyle rahatsızlıklarını dile getirdiği belirtildi.

META’DAN SAVUNMA GELDİ

Meta Sözcüsü Andy Stone ise şirketin daha önce yaptığı açıklamaya işaret ederek, geliştirilen sistemlerin insanların bilgisayar kullanım alışkanlıklarını anlamayı hedeflediğini söyledi.

Şirket açıklamasında, fare hareketleri, tıklamalar ve menü geçişleri gibi verilerin yapay zeka destekli dijital ajanların geliştirilmesi için kullanıldığı ifade edildi.

Öte yandan İngiltere’deki bazı Meta çalışanlarının da sendikalaşma girişimi başlattığı öğrenildi.