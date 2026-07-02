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ABD, Kanada ve Meksika’nın ortaklaşa düzenlediği 2026 FIFA Dünya Kupası, sahadaki futboldan ziyade takımlara uygulanan sıra dışı güvenlik önlemleriyle konuşulmaya devam ediyor. Turnuvanın ilk günlerinden bu yana Özbekistan, Senegal, Uruguay ve Almanya gibi pek çok ülkenin milli takımlarının maruz kaldığı katı ve diplomatik teamülleri zorlayan güvenlik kontrollerinin son muhatabı son şampiyon Arjantin oldu.

4 Temmuz Cumartesi günü TSİ 01.00'de Miami'deki Hard Rock Stadyumu'nda Yeşil Burun Adaları ile oynayacağı son 32 turu maçı için uçağa binmeye hazırlanan Arjantin kafilesi, havalimanında adeta didik didik arandı.

SÜPERSTAR KAHKAHALARA BOĞULDU

Uçuş öncesinde havalimanı güvenlik noktasına gelen Arjantinli oyuncuların ve teknik heyetin bavulları tek tek açılarak arandı. Sıra üst kontrolüne geldiğinde ise futbol tarihinin en büyük isimlerinden biri olan Lionel Messi’nin bir sandalyeye oturtularak el dedektörüyle aranması ilginç görüntülere sahne oldu.

Kendisine uygulanan bu sıra dışı prosedürü görünce ilk etapta şaşkınlığını gizleyemeyen Messi, görevlinin dedektörle üst araması yaptığı esnada bir anda kahkahalara boğuldu.

Arama sürecinin uzaması ve kişisel eşyalarının tek tek karıştırılması üzerine ilerleyen dakikalarda memnuniyetsiz bir yüz ifadesine bürünen dünyaca ünlü yıldız, prosedürlerin tamamlanmasının ardından takımla birlikte uçağa geçiş yaptı.

TURNUVADA GÜVENLİK PROTOKOLÜ TARTIŞMASI SÜRÜYOR

Turnuvanın başından bu yana uygulanan bu tavizsiz güvenlik politikası, futbol dünyasında ciddi bir tartışma konusu haline gelmiş durumda:

-Özbekistan ve Senegal: Turnuva öncesinde stadyuma giriş yapan Özbekistan kafilesi polis köpekleriyle aranırken, Senegal takımı ise uçaktan iner inmez apron üzerinde detaylı bir kontrole tabi tutulmuştu.

-Almanya: Son olarak Kanada'nın Toronto kentine seyahat eden Alman futbolcuların da havalimanında dedektörlerle aranması ve oyuncuların yüzündeki hoşnutsuzluk büyük yankı uyandırmıştı.

-Vize ve Kamp Krizleri: Turnuva öncesinde Trump yönetiminin müdahaleleriyle İran Milli Takımı'nın kampını Meksika'ya taşımak zorunda kalması ve Somalili hakem Omar Arta'nın vizesinin iptal edilerek ülkeye alınmaması gibi olaylar da organizasyonun "güvenlik" adı altındaki skandallarla anılmasına yol açmıştı.