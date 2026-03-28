Dünya Kupası hazırlıklarını sürdüren Arjantin, dostluk maçında Moritanya ile karşılaştı. Buenos Aires’te La Bombonera Stadı’nda oynanan mücadeleden “Tangocular” 2-1 galip ayrıldı.

GOLLER VE MAÇIN ÖZETİ

17. dakikada Enzo Fernandez ve 32. dakikada Nicolas Paz’ın golleriyle 2-0 öne geçen Arjantin, 90. dakikada Jordan Lefort’un golüne engel olamadı, ancak maçı kazanmayı başardı.

MESSI SAHNEYE ÇIKTI

Maça yedek kulübesinde başlayan Lionel Messi, 46. dakikada Nicolas Paz’ın yerine oyuna dahil oldu. Hakemin düdüğüyle maç sona erdiğinde ise Moritanya tarafında tam bir Messi çılgınlığı yaşandı.

TARAFTARLAR VE TEKNİK HEYET MESSİ’YE AKIN ETTİ

Maçın bitimiyle birlikte Moritanya teknik ekibinin üyeleri, dünyaca ünlü futbolcu ile fotoğraf çektirmek için sahaya akın etti. Güvenlik görevlileri Messi’yi sahadan uzaklaştırmaya çalışırken, cep telefonlarıyla hızla yaklaşan Moritanyalılar karşısında yıldız futbolcunun şaşırmasına rağmen hızla poz verdiği görüldü.

Kısa süreli bu anların ardından güvenlik, 38 yaşındaki yıldızı hızla tünele ve soyunma odasına yönlendirdi. Ancak Messi’ye olan ilgi burada da devam etti; Moritanyalı bazı futbolcular, Arjantin soyunma odasının önünde fotoğraf çekilmek için sıraya girdi.