A Milli Takım, 2026 Dünya Kupası play-off turu yarı final maçında Romanya'yı Ferdi Kadıoğlu'nun golüyle 1-0 devirmişti.
Kosova'dan Türkiye maçı öncesi bomba karar: Başbakan resmen duyurdu
A Milli Takım, Dünya Kupası play-off turu final maçında Kosova ile karşı karşıya gelecek. Rakip takımın Başbakanı Kurti'den flaş bir hamle geldi. İşte detaylar...
Finale adını yazdıran ay-yıldızlıların rakibi ise Slovakya'yı 4-3 deviren Kosova oldu.
Finalde Bizim Çocuklar'ı konuk edecek olan Kosova'da başbakan Albin Kurti'den çarpıcı bir hamle geldi.
Kurti, Kosova'nın Dünya Kupası'na katılması durumunda futbolculara 1 milyon euro prim dağıtacaklarını duyurdu. Kurti daha önce Slovakya maçının kazanılması durumunda da 500 bin euro prim sözü vermişti.
2002 yılından beri Dünya Kupası'na katılamayan A Milli Takım, 31 Mart Salı günü tarihinde hiç Dünya Kupası'na gidemeyen Kosova'ya konuk olacak. Karşılaşma TSİ 21.45'te başlayacak.
Kosova Milli Takımı’nın en golcü ismi, kariyerinde Giresunspor, Gençlerbirliği, Çaykur Rizespor ve Fenerbahçe formalarını da terleten Vedat Muriqi. 31 yaşındaki tecrübeli santrfor, milli forma altında çıktığı 67 karşılaşmada 32 gole imza attı.
Listede ikinci sırada yer alan Beşiktaş oyuncusu Milot Rashica ise 12 kez rakip fileleri havalandırdı.