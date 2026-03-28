VİTALİ, Moris ve Rafi Eskanazi Kardeşlerin üçüncü kuşak olarak yönetiminde bulunduğu Fişek Group’un geçmişi 1900’lü yıllara kadar uzanıyor. Şirket ilk olarak 1 Mayıs 1998 tarihinde kurulmuştu.
Asırlık Türk devi resmen iflas etti: Sektörde deprem etkisi yarattı
İstanbul’un köklü ticari geçmişine sahip yapılarından biri olan ve kökeni 1900’lerin başına kadar uzanan Fişek Hırdavat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi yargıdan çıkan son kararla resmen iflas sürecine girdi.Süleyman Çay
Hürriyet’te Dincer Gökçe’nin eski tarihli haberinde ise İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi ve İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesine başvuruda 4 şirket için de doğrudan iflas davası istenmişti. Açılan davalarda şirketlerin borca batık duruma geldikleri belirtilmişti.
Dilekçede; borçların ödenemez duruma geldiği kaydedilerek gerekçe olarak ise, kurlardaki hareketlilik ve yapılan bir takım satışların ödemesinin alınamaması aktarılmıştı. 120 milyon lira borcu olan şirket merkezinde tonlarca eşyayı haczedilmişti.
İflas davasına dair ise yeni gelişme yaşandı. İstanbul 1.Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 23 Mart 2026 yılı kararı ile Fişek Hırdavat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi’ne saat 16:50 itibari ile iflas açılmasına karar verdi. İflas tasfiye işlemleri müdürlük tarafından başlatıldığı da yazıda belirtildi.
Fişek Hırdavat Ticaret Ve AŞ, merkezi İstanbul'da bulunan, Türkiye'de faaliyet gösteren bir kuruluş. Şirket, Hırdavat Toptancıları sektöründe faaliyet gösteriyordu. Bu karar ise sektörde şok etkisi yarattı.
Mahkeme kararının ardından, şirketin tasfiye işlemleri resmi makamlarca başlatıldı. Alacaklıların kayıt süreci ve varlıkların nakde çevrilmesi aşaması İflas Müdürlüğü tarafından yürütülecek.