Milli Eğitim Bakanlığı, İstanbul Sanayi Odası (İSO) ve Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) arasında "Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü" imzalandı.

Beşiktaş'taki İstanbul Sanayi Odası Vakfı (İSOV) Dinçkök YTÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen imza töreninde konuşan Tekin, 28 Şubat'ın Türkiye'de yalnızca mesleki ve teknik eğitimde değil, siyaset, demokrasi, hukuk devleti ve toplumsal algılar üzerinden bütün alanlara dayatılan bir dönem olduğunu, toplumsal yaşamdaki izlerinin kolay silinmediğini ve travmalar yarattığını vurguladı.

Tekin, bakanlık olarak bu travmaların mesleki ve teknik eğitimde atlatılması için çok yoğun çaba gösterdiklerini anlatırken, "Katsayı zulmünün mevzuattan çıkartılmış olması, meslek liselerini bir anda tekrar popüler hale getirmiyor. Bunun için başka şeyler yapmak lazım." dedi.

Türkiye'de mesleki ve teknik eğitim açısından önemli kırılma noktalarından birinin 2014'te çıkan ve kamuoyunda "dershane kanunu" olarak bilinen kanun olduğunu aktaran Tekin, o dönemde 81 ildeki tüm mesleki ve teknik okulları alan ve dallar bakımından masaya yatırdıklarını, 1930'lu yıllarda açılan bölümlere bugün hala ihtiyaç olup olmadığını ve ne yapılması gerektiğini görüştüklerini dile getirdi.

Tekin, o dönemde değişiklik yapılmasaydı bakanlığın ayakkabıcılık programı için müfredatı kendisinin yazacağını belirterek, "Biz ne yaptık? Proje okul kavramını yaparak dedik ki, 'Ayakkabıcılık programının müfredatını Ayakkabıcılar Odasıyla beraber yapalım. Ne türden bir nitelik aradıklarını onlarla beraber konuşalım.' Proje okul, bize böyle bir kolaylık sağladı. İlgili alanın temsilcisiyle oturduk ve müfredatını beraber yaptık. Bugün eğer şu protokolleri imzalayabiliyorsak, İstanbul Sanayi Odası bizimle herhangi bir okulda bunları yapabiliyorsa, o gün başlattığımız sürecin sonucu. Birlikte programını oluşturduğumuz okulda okuyan çocuklarımızın desteklenmesi için işbaşı eğitimlerinde çocuklarımıza destek ödemeye başladık." ifadelerini kullandı.

Muhalefetin bu konuda kendilerini yoğun eleştirdiğini hatırlatan Tekin, "Meslek lisesindeki çocukları iş dünyasıyla protokol yaparak birlikte yetiştirmemizi, 'çocukları sermayenin kucağına atmak' olarak tanımlıyor. Ben gerçekten çok üzülüyorum. Mesleki eğitim alan çocuklarımızın atölyede, fabrikada eğitim almasından niye rahatsız olabilirsiniz?" dedi.

Tekin, 2014-2018 arasında başlattıkları süreci başarılı şekilde ilerlettiklerini, çocukların 12 yıllık zorunlu eğitime devam etmeleri nedeniyle işbaşı eğitimlerinde sorun yaşamamaları için Mesleki Eğitim Merkezini (MESEM) zorunlu eğitimin parçası haline getirdiklerini ve 2024'te Mesleki ve Teknik Eğitim Politika Belgesi'ni yayımladıklarını kaydetti.

Gelinen noktada sektör içi okul, sektöre entegre okul ve bölge okulları gibi yeni uygulamaların ortaya çıktığını ifade eden Tekin, "Milli Eğitim Bakanlığı olarak sahada bizimle birlikte çalışmak isteyen herkesle işbirliği, protokol yapabileceğimiz, birlikte bu yükü yüklenebileceğimiz hukuki zeminler oluşturmaya çaba sarf ediyoruz. İstanbul Sanayi Odası ve değerli başkanı başından beri bizimle beraber bu süreçte nitelikli mesleki ve teknik eğitim almış çocuklarımızın yetişmesi için çaba sarf etti. Bugün Yıldız Teknik Üniversitesi de bu yolculuğumuzda bizimle beraber yürüyecek, bunu mutluluk verici bir gelişme olarak görüyorum." diye konuştu.

Bakan Tekin, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının ortaokullarının açılması sürecini başlattıklarını, normal ortaokullarda zanaat atölyeleri kurarak çocuklara daha erken yaşlarda mesleki eğitimi tanıtmayı ve yeteneklerine göre meslek seçmelerini sağlamayı hedeflediklerini açıkladı.

Hem demokratik siyaset hem de mesleki eğitimin güçlü biçimde yeniden yapılandırılması açısından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın desteğinin çok kritik olduğunu belirten Tekin, şunları söyledi: "İşbaşı eğitimi yapan çocuklarımızın desteklenmesi, OSB içinde ve dışındaki meslek liselerinde belli programların teşvik kapsamına alınması, işsizlik sigortası üzerinden çocuklarımızın iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı sigortalanması gibi birçok konu, Sayın Cumhurbaşkanımızın Başbakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı dönemlerinde mesleki ve teknik eğitimle ilgili bize hissettirdiği siyasi bir destek oldu. Bugünlerde bu ilişkileri diğer kamu kurumlarıyla da yapıyoruz. Sanayi Bakanlığımızla OSB'ler içerisinde yeni mesleki ve teknik eğitim kurumları yapmak, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızla hasta ve yaşlı bakımıyla ilgili olarak yeni programlar açmak gibi genişleterek devam ettiriyoruz. Bu protokolümüz de inşallah hayırlara vesile olur."

"BU LİSE ÜLKEMİZİN EN ÖNEMLİ LİSELERİNDEN BİRİ HALİNE GELECEK"

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, kentte 334 mesleki eğitim kurumu bulunduğunu ve meslek liseleri ile MESEM'lerde yaklaşık 255 bin öğrencinin eğitim gördüğünü belirterek, "Teoriyle pratiğin buluştuğu, sektör tecrübesinin aktarıldığı, aynı zamanda akademik dünyanın da katkısı ve desteğiyle bugün yepyeni bir programa, işbirliğine imza atıyoruz." dedi.

Yıldız Teknik Üniversitesinin katkılarının son derece önemli olduğunu kaydeden Yentür, protokolün mesleki eğitime hayırlı olmasını diledi.YTÜ Rektörü Prof. Dr. Eyüp Debik, 1997'deki katsayı uygulamasının Türkiye'nin belki 50 yılını ipotek altına aldığını, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Tekin'in destekleriyle son yıllarda meslek liselerinin yeniden canlandırılmasının büyük önem taşıdığını ifade etti.YTÜ Maçka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile ilk adımı attıklarını belirten Debik, "Burada çıtayı daha yükseltiyoruz. Sebebi de kamu, üniversite ve sanayi işbirliğini yapıyoruz. Daha evvel sadece kamu, üniversite işbirliğiydi. Şimdi sanayi odamızı da işin içerisine alarak öğrencilerimizin sanayiyle, üniversiteyle hemhal olarak yetişmelerini sağlayacağız." şeklinde konuştu.

Bu tür tekliflere her zaman açık olduklarını ve destek vereceklerini dile getiren Debik, "İnşallah bu lisemiz de önümüzdeki yıllarda ülkemizin en önemli liselerinden biri haline gelecek ve memleketimize güzel bireyler yetiştirecek diye ümit ediyorum." dedi.

"TÜRKİYE'NİN ÜRETİM GÜCÜ İYİ YETİŞMİŞ VE İYİ EĞİTİLMİŞ EVLATLARIYLA BİRLEŞTİĞİ ZAMAN ANLAM İFADE EDER"

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, oda olarak sektöre, Türkiye'ye ve ekonomiye birçok katkı sunduklarını ancak en anlamlı ve değerli olanın eğitime yönelik çalışmalar olduğunu vurguladı.Bugüne kadar İSOV Dinçkök YTÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde çok değerli öğrenciler yetiştirdiklerini anlatan Bahçıvan, mesleki eğitimin yeniden canlandırılması vizyonundan aldıkları ilhamla bu okulu "Şampiyonlar Ligi" seviyesine çıkarma hayalini YTÜ ile paylaştıklarını ve burayı Türkiye'ye mesleki eğitim inovasyonu ile devrimi getirecek bir projeye dönüştürme kararı aldıklarını belirtti.

Hedeflerinin YTÜ ve İSO işbirliğiyle okulu çok yıldızlı bir mesleki eğitim kurumu haline getirmek olduğunu aktaran Bahçıvan, "Bu konuda elimizdeki fırsatların, imkanların, kaynakların bu amaca bizi götürmesi noktasında son derece yeterli olduğunu düşünüyorum. İnşallah çok kısa zaman içerisinde bu okul Türkiye'nin lise eğitimindeki en yüksek puan alan öğrencilerin tercih ettiği ve bu okulda eğitimi başlamak için can attıkları bir okul haline gelecek." dedi.

Türkiye'nin üretim gücünün iyi yetişmiş ve iyi eğitilmiş evlatlarıyla birleştiği zaman anlam kazanacağını belirten Bahçıvan, desteklerinden dolayı Bakan Tekin'e teşekkür ederek yeni öğretim döneminde başlayacak projenin hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından İl Milli Eğitim Müdürü Yentür, YTÜ Rektörü Prof. Dr. Debik ve İSO Yönetim Kurulu Başkanı Bahçıvan protokolü imzaladı.Fotoğraf çekiminin ardından sona eren törene, Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürü Ömer Fatih Karakullukçu ile İSO ve İSOV temsilcileri de katıldı.