A Milli Futbol Takımı'nın Kuzey Makedonya'yı 4-0 mağlup ettiği hazırlık maçının ardından Mert Müldür ve Oğuz Aydın açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Mert Müldür, hem sonuçtan hem de ortaya koydukları performanstan memnun olduklarını söyledi.

'DÖRT GÖZLE DÜNYA KUPASI'NI BEKLİYORUZ'

Kuzey Makedonya'nın kolay bir rakip olmadığını belirten milli futbolcu, "4-0, çok güzel geçti. Sakatlık da olmadı. En önemlisi bu. Çok güzel bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Dünya Kupası’na en iyi şekilde hazırlanıyoruz. Yavaş yavaş heyecan da gelmeye başladı. Dört gözle Dünya Kupası’nı bekliyoruz." dedi.

'NERESİ OLURSA OYNARIM'

Karşılaşmaya sağ bekte başlayıp sol bekte tamamlayan Mert Müldür, görev verilen her bölgede oynamaya hazır olduğunu belirterek, "Benim için çok büyük bir fark yok. Hocam nerede oynatmak isterse orada oynarım." ifadelerini kullandı.

'İLK HEDEFİMİZ GRUPTAN ÇIKMAK'

Dünya Kupası'ndaki hedeflerine de değinen tecrübeli futbolcu, "İlk maçımızı kazanmak istiyoruz. En önemli maçımız o. İlk hedefimiz gruptan çıkmak. Ondan sonra da inşallah adım adım ilerlemek." şeklinde konuştu.

'TARİH YAZMAYA GİDİYORUZ'

Mert Müldür ile birlikte basın mensuplarının karşısına çıkan Oğuz Aydın ise takımın kamp sürecini verimli geçirdiğini belirtti.

Milli futbolcu, "Elimizden gelenin iyisini yaptık. Güzel bir skor yakaladık. Kamp olarak çok iyi hazırlanıyoruz. Bunun meyvelerini inşallah Dünya Kupası’nda göreceğiz. Tarih yazmaya gidiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.