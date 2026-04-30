PFDK'nın 12 ay hak mahrumiyeti cezası verdiği Mert Hakan Yandaş, konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunarak karara tepki gösterdi.

MERT HAKAN: 'GÜNAH KEÇİSİ OLARAK SEÇİLMİŞİM'

Mert Hakan PFDK cezasıyla ilgili şunları söyledi:

"Avukatlarım,büyüklerim tahkim sürecini bekle diyorlar. Bir kere günah keçisi olarak seçilmişim.Kalemimin kırıldığını biliyorum. Hakkımda verilen haksız,adaletsiz kararın değişeceğini hiç inanmıyorum ama Allah korkusu olan insanlar olduğuna inanıyorum ve bu yüzden tahkim sonrası detaylı açıklama yapacağım… Umarım benimde bir ailemin olduğunu sadece beni cezalandırmadığınızı düşünürsünüz…"