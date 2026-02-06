Altın ve gümüşteki rekor yükselişin ardından yaşanan sert düşüşler pek çok yatırımcıyı tedirgin ediyor. Bu noktada bazı yatırımcılar, elindekileri ya tuttu ya da tutmadı. Sert düşüşler sonrası gram altın 7 bin 365 liradan Kapalıçarşı’da işlem görüyor. Gümüş ise 103 TL seviyesinde bulunuyor.

'AŞIRI PANİĞE GEREK YOK'

Son yaşanan gelişmelerin ardından ünlü ekonomist Mert Başaran, altın ve gümüşe dair yayında çarpıcı analizlerde bulundu. Panik olunmaması konusunda altın yatırımcılarını uyaran Başaran, “Ama benim hani şu anki durumda öyle aşırı panik olacak bir şey yok. Altında normal çok hızlı gittiği için bir düzeltme yapıyor” ifadelerini kullandı.

5 bin 500 seviyesinin kırılması durumuna da değinen Başaran, “O zaman da güzel günler geliyor diyeceğiz. Ama hani baktığımızda teknik olarak gayet normal bir şeyini yapıyor. Bin 700'den buraya kadar çıktı. Burada böyle bir düzeltme yaptı” dedi.

'İYİ SENARYODA NE OLUR, KÖTÜ SENARYODA NE OLUR BİLMENİZ LAZIM'

Vehbi Koç’un tavsiyesini örnek gösteren Başaran şunları söyledi:

“Bakın bu işte para kazanmak istiyorsanız, kendinizi de korumak istiyorsanız, bakmamak istiyorsanız iyi senaryoda ne olur, kötü senaryoda ne olur bilmeniz lazım. Bu Vehbi Koç'un sözüdür. Bunu da tekrar söyleyeyim. Bir yatırım yaparken herkes 'ne iyi olacağını'anlatırmış. Vehbi bey ise ‘boş ver bunu’ demiş. ‘Kötü olduğunda ben ne kaybedeceğim? Ne kadar zarar edeceğim?’ Dolayısıyla ben hep şuna bakarım. Bugün bu fiyattan altın alırsam, kaç liralık alırsam benim psikolojim bozmaz. Ne kadar düşerse dayanabilirim. Ne kadar uzun süre tutabilirim. Tamam mı? Dolayısıyla bunları çok iyi bilmeniz lazım. Kaç ay bu parayı tutabilirsiniz? Kaç dolarlık alırsanız durabilirsiniz. Bunu bilmeden eğer bugün ben size bir cevap verirsem benim yaptığım iş de doğru değildir.”

NOT: Bu haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi vermemektedir.