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Kaynak: AA / DHA / İHA

Mersin’de uyuşturucu madde ticareti yapan ve sokak satıcısı olarak tabir edilen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Toroslar, Akdeniz ve Yenişehir ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonda 4 şüpheli tutuklanırken, uyuşturucu maddeler ile para ele geçirildi.

14 AYRI ARANMA KAYDI ÇIKTI

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında H.İ.Y. isimli şüphelinin üzerinde ve bulunduğu yerlerde arama yapıldı.

Aramalarda 24 gram alfametilfenatilamin, 18,50 gram sentetik kannabinoid ve 2 bin 150 TL para ele geçirildi.

Şüphelinin yapılan incelemesinde ise 14 ayrı aranma kaydının bulunduğu belirlendi. H.İ.Y.’nin 3 dosyadan toplam 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası ve 10 bin TL adli para cezasının olduğu tespit edildi.

DİĞER ŞÜPHELİLERDEN DE UYUŞTURUCU ÇIKTI

Operasyonda E.Ö. isimli şüpheliden 2,20 gram sentetik kannabinoid, A.E.B. isimli şüpheliden 10 gram alfametilfenatilamin, İ.C. isimli şüpheliden ise 3,10 gram esrar ve bin TL para ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

H.İ.Y., E.Ö., A.E.B. ve İ.C. isimli 4 şüpheli, “Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama” suçundan tutuklandı.

Söz konusu 4 tutuklamayla birlikte aynı operasyon kapsamında tutuklanan şüpheli sayısının 6’ya yükseldiği bildirildi.