Akdeniz ilçesinde bulunan İl Emniyet Müdürlüğü Ek Hizmet Binası’nın en üst katındaki asansör boşluğunda yangın çıktı.

Binadaki görevlilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. Mersin Valisi Atilla Toros da hizmet binasına gelerek İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz'dan bilgi aldı.

Vali Toros, küçük çaplı çıkan yangının erken müdahale ile büyümeden söndürüldüğünü belirtti. Binanın tedbir amaçlı boşaltıldığını kaydeden Toros, herhangi bir can kaybı ya da yaralı olmadığını bildirdi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.