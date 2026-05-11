10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikler, sahilde gerçekleştirilen spor şenliğiyle başladı. Çocuklar hem farklı spor branşlarını deneyimleme fırsatı buldu hem de sosyal aktivitelerle keyifli ve unutulmaz anlar yaşadı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı Engelliler Şube Müdürlüğü, kentte yaşayan özel gereksinimli bireyler için dolu dolu bir etkinlik programı hazırladı. Sanattan spora, eğlenceden kültürel faaliyetlere kadar pek çok alanda düzenlenecek etkinliklerle, engelsiz bir yaşam konusunda toplumsal farkındalığın artırılması hedefleniyor. “Engelleri birlikte aşacağız” sloganıyla sürdürülen çalışmalar kapsamında, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in öncülüğünde özel bireylerin yaşamını kolaylaştıracak projeler hayata geçirilmeye devam ediyor.

Özel bireyler için dopdolu etkinlik takvimi

Etkinlik haftasının açılışı, Mersin Büyükşehir Belediyesi Etkinlik ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen spor şenliğiyle yapıldı. Akdeniz sahilinde gerçekleştirilen organizasyonda çocuklar, deniz manzarası eşliğinde spor yapmanın ve eğlenmenin tadını çıkardı. Floor curling, masa tenisi, basketbol, voleybol, minyatür futbol, halat çekme, koordinasyon parkuru, bocce, badminton, pickleball ve hemsball olmak üzere toplam 11 farklı branşta düzenlenen etkinlikler büyük ilgi gördü.

13 Mayıs’ta etkinlikler Adnan Menderes Bulvarı Amfi Tiyatro’da devam edecek. Özel bireyler konser ve sergilerle sanat dolu bir gün geçirirken, kendi hazırladıkları eserlerin sergilenmesinin mutluluğunu yaşayacak.

14 Mayıs’ta ise program Tarsus’ta sürecek. Tarsus Kültür Parkı’nda gerçekleştirilecek Sokak Oyunları Şenliği’nde çuval yarışı, halat çekme, mendil kapmaca, sandalye kapmaca, ip atlama, yakan top ve su oyunları gibi birçok geleneksel oyun çocuklarla buluşacak.

15 Mayıs’ta Engelsiz Yaşam Parkı’nda Engelliler Bocce Turnuvası düzenlenecek. Haftanın son etkinliği ise 16 Mayıs’ta bir alışveriş merkezinde yapılacak “Ulusal Erişilebilirlik Günü Farkındalık Çalışması” olacak.

“Bu etkinlikler farkındalık oluşturuyor”

Mersin Büyükşehir Belediyesi Engelliler Şube Müdürlüğü’nde görev yapan Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni Emirhan Uka, spor şenliğinin yalnızca eğlence değil aynı zamanda önemli bir farkındalık çalışması olduğunu ifade etti. Normal gelişim gösteren öğrenciler ile özel gereksinimli çocukların aynı ortamda spor yapmasının kaynaşmayı güçlendirdiğini belirten Uka, etkinliğe yaklaşık 10 okuldan 500’e yakın öğrencinin katıldığını söyledi.

Yaz boyunca benzer etkinliklerin devam edeceğini belirten Uka, yüzde 40 ve üzeri engelli raporu bulunan bireylerin Engelsiz Yaşam Merkezi, Engelsiz Yaşam Parkı ve Otizm Merkezi gibi alanlarda sunulan hizmetlerden yararlanabileceğini ifade ederek tüm Mersinlileri etkinliklere davet etti.