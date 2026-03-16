Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca “nitelikli dolandırıcılık, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, resmi belgede sahtecilik” iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında geçen çarşamba gözaltına alınan Mersin Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdürü Doğukan Uyan’ın da aralarında olduğu 22 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirildi.
Savcılıkta sorgulamanın ardından şüpheliler tutuklama istemiyle höbetçi hakimliğe sevk edildi.
ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ TUTUKLANDI
Nöbetçi hakimlik Doğukan Uyan’ın da aralarında olduğu 7 kişi hakkında tutuklama kararı verirken, 15 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.