Bolu’nun Mudurnu ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Mudurnu ilçe girişindeki bölünmüş yolda meydana geldi. Sürücüleri henüz belirlenemeyen otomobil ile hafif ticari araç, ilçe girişinde çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan iki araç da savrularak takla attı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır hasar alan ve adeta hurdaya dönen araçlardan çıkarılan 4 yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri kazanın meydana geliş nedeni ile ilgili inceleme başlattı.