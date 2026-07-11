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Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, İstanbul'da gerçekleştirilen JP Morgan Türkiye Ekonomi Forumu'nda "Enflasyon ve Makroekonomik Görünüm" başlıklı bir sunum gerçekleştirdi.

Sunumunda Yıllık enflasyonun haziranda yüzde 32,1'e gerilediğini ifade eden Karahan, arz şoklarının manşet enflasyonu yukarı çektiğini söyledi. Karahan, “Kira ve eğitimdeki katılığın azalması hizmet sektöründeki dezenflasyonu destekliyor” yorumunda bulundu.

Karahan, son dönemde enflasyondaki hızlanmanın kısa vadeli enflasyon için yukarı yönlü riskler oluşturduğunu söylerken, enflasyon beklentilerindeki bozulmanın sınırlı kaldığını açıkladı.

FAİZ ARTIŞI SİNYALİ

Sıkı para politikası duruşu, talep, döviz kuru ve beklenti kanalları aracılığıyla enflasyonun düşme sürecini güçlendireceğini ifade eden Karahan faiz artışı sinyali verdi. Karahan, “Para politikası kararları, enflasyon görünümüne odaklanılarak her toplantıda ihtiyatlı bir şekilde alınmaktadır. Enflasyon görünümünün ara hedeflerden önemli ölçüde sapması durumunda para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır” dedi.