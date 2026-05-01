Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), şirketlerin yurt dışı kaynaklı dövizlerini Türk lirasına çevirmelerini teşvik eden destek mekanizmasında önemli bir takvim değişikliğine gitti.

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni tebliğle birlikte, firmalara sunulan bu avantajlı dönüşüm desteğinin son uygulama tarihi ötelendi.

Yapılan düzenleme uyarınca, daha önce 30 Nisan 2026 olarak belirlenen son başvuru ve yararlanma süresi, 31 Temmuz 2026 tarihine kadar uzatıldı.

Söz konusu karar, ihracatçı ve döviz geliri olan firmaların yurt dışı kaynaklı kazançlarını Türk lirası varlıklara yönlendirmelerini sağlayan teşvik sisteminin üç ay daha etkin bir şekilde devam etmesini öngörüyor.