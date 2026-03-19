Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından, 13 Mart haftasına ilişkin "Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi Gelişmeleri" verileri paylaşıldı.

Verilere göre; resmi rezerv varlıkları, geçen haftaya göre yüzde 4 azalarak 189,6 milyar dolara geriledi. Söz konusu haftada döviz varlıkları, bir önceki haftaya göre yüzde 13,2 azalış kaydetti. 47,8 milyar dolar, altın cinsinden rezerv varlıkları yüzde 0,4 azalarak 134,1 milyar dolar, IMF rezerv pozisyonu ve SDR toplamı ise 7,7 milyar dolar olduğu belirlendi.

Kamu sektörünün (Merkez Bankası ve Merkezi Yönetim) kısa vadede döviz likiditesini etkileyen döviz yükümlülükleri geçen haftaya göre yüzde 0,7 artış göstererek126,9 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Önceden belirlenmiş döviz yükümlülükleri, bir önceki haftaya göre yüzde 1,9 artarak 58,9 milyar dolara çıkarken, şarta bağlı döviz yükümlülükleri ise bir önceki haftaya göre yüzde 0,3 azalarak 68,1 milyar dolara indi.

Söz konusu hafta itibarıyla, Merkez Bankası'nın toplam yabancı para swap işlemlerinden kaynaklanan döviz yükümlülükleri 16,3 milyar dolar kaydetti.