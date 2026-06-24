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Kaynak: İHA

Batman’ın Sason ilçesinde yer alan ve 3 bin metreyi aşan yüksekliğiyle bilinen Mereto Dağı, yaz mevsiminin kapıya dayandığı haziran ayının son günlerinde bile beyaz örtüsünü koruyor. İlçe merkezinde ve kent genelinde kavurucu sıcaklar etkili olurken, dağın zirvesindeki kıştan kalma görüntüler görenleri hayrete düşürüyor.

Batman şehir merkezinde hava sıcaklıkları 40 derecenin üzerine çıkarak bunaltıcı anlar yaşatırken, Mereto Dağı'nın zirvesinde ise sıcaklık 10 derece civarında seyrediyor. Sıcak havalardan kaçarak dağın zirvesine tırmanan vatandaşlar, bölgede adeta ilkbahar mevsiminin yeni başladığına şahitlik ediyor.

Eşsiz manzarası ve bozulmamış doğal güzellikleriyle dikkat çeken Mereto Dağı'nı ziyaret eden doğaseverler, haziran ayında metrelerce karla karşılaşmanın şaşkınlığını yaşıyor. Dağın temiz havasına ve serin iklimine hayran kalan ziyaretçiler, sıcak yaz günlerinde ferah bir nefes almak isteyen herkesi bu eşsiz doğayı keşfetmeye davet ediyor. Bölgenin en önemli sembollerinden biri olan Mereto Dağı, yaz ortasında sunduğu karlı manzarasıyla doğa tutkunlarının uğrak noktası olmayı sürdürüyor.