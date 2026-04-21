KATAR’DAN DÜNYAYA HÜRMÜZ UYARISI: "KRİZ KÜRESEL BİR HAL ALIR"

Katar, ABD ve İran arasındaki gerilim tırmanırken, stratejik öneme sahip Hürmüz Boğazı’nın kapalı kalmaya devam etmesinin yaratacağı tehlikelere dikkat çekti. Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, krizin mevcut haliyle kalmayacağı ve tüm dünyayı sarsacak küresel bir boyuta ulaşacağı konusunda sert bir uyarıda bulundu.

İSLAMABAD HATTINDA KRİTİK BEKLEYİŞ

Doha’da düzenlenen basın toplantısında konuşan Ensari, Katar’ın arabulucu olmamasına rağmen Pakistan’ın yürüttüğü ABD-İran müzakerelerini yakından takip ettiklerini belirtti. Boğaz’ın kapalı olmasının dünya ekonomisi için kabul edilemez olduğunu ifade eden Ensari, "Bu krizin çözümü yalnızca bir ülkenin değil, tüm uluslararası toplumun sorumluluğundadır," dedi.

LÜBNAN İÇİN "EGEMENLİK" VURGUSU

Bölgedeki diğer sıcak gelişmeleri de değerlendiren Ensari, İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarını kınadı. Katar’ın, Lübnan’ın toprak bütünlüğüne tam destek verdiğini yineleyen sözcü, Washington’da yürütülen ateşkes çabalarının hayati önemde olduğunu ve ekonomik yıkımın durması için tarafların derhal masaya dönmesi gerektiğini vurguladı.

EKONOMİK İSTİKRAR İÇİN "ATEŞKES" ÇAĞRISI

Bölgedeki çatışmaların ekonomik etkilerinin her geçen gün ağırlaştığına işaret eden Katar yönetimi, ateşkes şartlarına tam uyum çağrısını yineledi. Hürmüz Boğazı'ndaki tıkanıklığın enerji piyasalarını kilitleme riskine karşı, diplomatik kanalların açık tutulması için tüm taraflarla temasın sürdüğü kaydedildi.