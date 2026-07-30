Siyasi kariyerini tartışmalı bir şekilde noktalayan Akşener'in, "toplumsal fayda" adı altında kurduğu iddia edilen bu yeni yapısının adresi ve kurucular kurulu şeffaflıktan oldukça uzak. YENİÇAĞ Gazetesi olarak başkentte izini sürdüğümüz vakfın merkezinde karşılaştığımız tablo, cevap arayan birçok soruyu da beraberinde getirdi.

ŞEFFAFLIKTAN UZAK BİR BAŞLANGIÇ: MERKEZDE TABELA BİLE ASILMAMIŞ

Kamuoyundan sır gibi saklanan Meral Akşener vakfı için belirlenen adres, YENİÇAĞ ekibi tarafından bizzat görüntülendi. Siyasette her fırsatta "şeffaflık" diyen Akşener’in, kendi adını taşıyan vakfın merkezine bir tabela bile asmaya gerek duymaması dikkat çekti.

BİNADA AKŞENER’İN OĞLUNUN ŞİRKETİ HİZMET VERİYOR

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi kayıtlarına göre; söz konusu adreste (Esentepe Mah. Harman 1 Sk. Duran İş Merkezi Blok No: 4 İç Kapı No: 8 Şişli / İstanbul) Fatih Akşener ve Neslihan Nigiz Ulak tarafından kurulan Sobrinus Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri Anonim Şirketi faaliyet gösteriyor.

Şirket, kamu ve özel sektör kuruluşlarına yönetim kuralları, üst düzey yönetici seçimi, yeniden yapılandırma ve insan kaynakları alanlarında danışmanlık hizmeti,

Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri: Kreş, anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise, özel okullar ve öğrenci yurtları açıp işletebilmekte, ayrıca yabancı dil, bilgisayar ve sınavlara hazırlık kursları düzenlemektedir.



Stratejik Danışmanlık ve Araştırma: İş planlaması, satış, pazarlama, kalite, üretim, inovasyon, teknoloji ve fizibilite konularında danışmanlık ve etüt çalışmaları yapmaktadır.



Organizasyon ve Etkinlikler: Şirket, kurumları bir araya getiren toplantılar, iş geliştirme eğitimleri, sergi, panayır, kongre ve ulusal/uluslararası fuarlar organize etmektedir.

Basım ve Yayın: Şirketin amaç ve faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere her türlü basım ve yayın işleri alanında faaliyet gösteriyor.





SIRDAŞLAR VE OĞUL DEVREDE: KADRO EN DAR ÇEMBERDEN SEÇİLDİ





Eşinin liste dışı bırakıldığı yapının dizginleri ise oldukça tanıdık iki isme teslim edilmiş durumda. Akşener'in oğlu Fatih Akşener kurucu kadroda başı çekerken, İYİ Parti döneminde "kara kutusu" ve en büyük sırdaşı olarak bilinen Esma Beker de yönetimde yerini aldı.

FİNANSMAN KAYNAĞI NERESİ: BAĞIŞ İÇİN HESAP NUMARASI DAHİ PAYLAŞILMADI

YENİÇAĞ'ın ulaştığı bir diğer kritik detay ise vakfın finansman ayağındaki büyük soru işareti. Normal şartlarda bu tür vakıflar kurulur kurulmaz ilk iş olarak kamuoyundan destek ve bağış talep ederken, Meral Akşener Vakfı henüz herhangi bir bağış hesap numarası paylaşmış değil.