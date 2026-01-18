İYİ Parti'nin 4. Olağan Kurultayı'nda kurucu Genel Meral Akşener'e yer verilmedi. Akşener'in fotoğrafının olmadığı kongrede, mesajı da okunmadı. Müsavat Dervişoğlu, Akşener'e yalnızca teşekkür etmekle yetinirken yaşananlar katılımcıların 'Akşener'i sildiler' demesine neden oldu.

Siyasi partilerin kurultaylarında gündem maddeleri arasında kurucu ve geçmiş genel başkanların mesajının okunması gelenekselleşmiş bir uygulama olmasına rağmen İYİ Parti'nin Kurucu Genel Başkanı Meral Akşener'in mesajı okunmadı.

NE ÇİÇEK VAR NE AKŞENER FOTOĞRAFI...

Kurultay'ın düzenlendiği Ankara Kongre Merkezi'nde Akşaner'in mesajının okumadığı gibi, Akşener'den gelen ne bir çiçeğe ne de Akşener'in fotoğrafına salonda yer verilmedi.

AKŞENER SİLİNDİ

İYİ Parti kurultayında Akşener'in mesajının okunmaması Akşener'den gelen her hangi bir çiçeğin olmaması katılımcıların 'Akşener silindi' demesine neden oldu.

DERVİŞOĞLU YENİDEN GENEL BAŞKAN

İYİ Parti 4. Olağan Kurultayını Ankara Kongre Merkezi'nde gerçekleştirdi. Kurultay'da Müsavat Dervişoğlu oy kullanan 1.180 delegenin tamamının oyunu alarak yeniden Genel Başkan seçildi.

YALNIZCA TEŞEKKÜR

Kurultayı takip eden İYİ Partililerin dikkatinden kaçmazken, Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu, Akşener'e konuşmasında yalnızca tek cümleyle teşekkür etti.

Dervişoğlu'nun teşekkür konuşması şöyle:

"İYİ Parti’nin kuruluşuna önderlik eden, başta Kurucu Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener olmak üzere emeği geçen tüm dava arkadaşlarımıza huzurunuzda teşekkürü bir borç biliyorum."