Teknolojinin gelişmesiyle kişisel verilerin güvenliği konusu sık sık gündeme gelmeye devam ediyor. En son Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, pandemi döneminde bazı vatandaşların kişisel bilgilerinin sızdırıldığını söylemişti. Açıklamanın ardından kamuoyunda “85 milyon vatandaşın verileri çalındı” iddiaları tartışma yaratırken, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı bünyesindeki Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Bakan Uraoğlu’nun açıklamasını asılsız olduğunu söylemişti.

CHP'DEN SORU ÖNERGESİ

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, kişisel verilerinin yayılması ve yasa dışı bahis siteleri ile reklam mesajlarının tacizine dönüşen veri sızıntılarına ilişkin Adalet Bakanı Akın Gürlek’in yanıtlaması istemiyle yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığına soru önergesi verdi.

Son dönemde artan taciz mesajları ve dolandırıcılık girişimlerine dikkati çeken Akkuş İlgezdi, "Hemen hemen bütün vatandaşlarımız her gün rızası dışında sanal kumar sitelerinden, sahte firmalardan mesaj ve çağrı alıyor. Bu veriler nasıl sızıyor? İnsanların huzurunu bozan bu ticari meta anlayışı, suç şebekelerine zemin hazırlıyor. Vatandaşın verisi sahipsiz, hukuk güvenliği ise tamamen ortadan kalkmış durumda" ifadelerini kullandı.

'HÜKÜMET BU SKANDALA SEYİRCİ KALIYOR'

KVKK ve Türk Ceza Kanunu’ndaki mevcut yaptırımların bu suç dalgasına karşı etkisiz kaldığını dile getiren İlgezdi, "Bu iş artık devasa bir yasa dışı pazara dönüştü. Veri ticareti yapan şebekeler cirit atarken, yargısal yaptırımların bu tabloyu değiştirmeye yetmediği ortada. Eğer verilen cezalar caydırıcı olsaydı, bugün her telefon bir dolandırıcılık tuzağına dönüşmezdi. Hükümet bu skandala seyirci kalıyor. Vatandaşın verisini güvene almak devletin asli görevidir. KVKK ve TCK hükümlerinin uygulanmasındaki zafiyetler giderilmeli, bu veri pazarı derhal kurutulmalıdır. Halkın huzurunu bozan, güvenliğini tehdit eden bu sürece karşı acilen somut ve sert önlemler alınmalıdır." dedi.

'SON 9 YILDA KAÇ SORUŞTURMA AÇILDI?'

Akkuş İlgezdi, Adalet Bakanı Akın Gürlek’in yanıtlaması istemiyle şu soruları yöneltti:

"Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçiren, yayan veya bu verileri 'pazarlama listesi' adı altında satan kişi ve oluşumlara yönelik son dokuz yılda kaç soruşturma açılmıştır? Açılan bu soruşturmaların kaçı hapis cezası veya adli para cezası ile sonuçlanmıştır? Caydırıcılığın sağlanması noktasında verilen bu cezaların toplam tutarı nedir? Vatandaşların her gün maruz kaldığı rıza dışı kısa mesaj (SMS) ve telefon aramalarının kaynağı olan "veri sızıntılarının" önlenmesi amacıyla Bakanlığınızın yürüttüğü somut bir denetim veya operasyonel süreç var mıdır?

'HANGİ SOMUT ÖNLEMLER ALINACAK'

Sanal kumar ve yasa dışı bahis sitelerine vatandaşların iletişim bilgilerini servis eden şebekelerin çökertilmesine yönelik Adli Bilişim uzmanları marifetiyle yürütülen kaç aktif dosya bulunmaktadır? Mevcut Türk Ceza Kanunu’nda yer alan yaptırımların bu suç dalgasına karşı yetersiz kaldığı gerçeği karşısında; cezaların artırılmasına ve veri ticaretinin 'nitelikli suç' kapsamına alınmasına yönelik bir kanun değişikliği teklifi hazırlığınız var mıdır? KVKK ve TCK hükümlerinin uygulanmasında yaşanan zafiyetleri gidermek ve vatandaşın verisini güvene almak için hangi somut önlemler alınacaktır?"