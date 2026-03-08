ABD ve İsrail’in İran’a yönelik başlattığı savaşın ilk gününde İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney hayatını kaybetti. İki ülkenin saldırılarında Hamaney’in yanı sıra Genelkurmay Başkanı, Savunma Bakanı ve Devrim Muhafızları komutanının da olduğu üst düzey yetkililer de hayatını kaybetti.

Savaşın başlamasından bu yana 9 gün geçerken Hamaney’in yerine kimin seçildiği belirsizliğini koruyor. Kaynaklar, en güçlü adayın Hamaney’in oğlu Nücteba Hamaney olduğunu belirtiyor.

Yeni lideri seçmekle görevli Uzmanlar Meclisi’nin üyelerinden Mohammad Mehdi Mirbagheri, bir isim üzerinde anlaştıklarını belirterek "sürece ilişkin bazı engellerin çözülmesi gerektiğini" söyledi. Ayrıca İran medyasında çıkan haberlere göre, mevcut güvenlik koşullarının seçimin yapılmasını engelliyor.

İSRAİL’DEN TEHDİT DOLU MESAJ

İsrail ordusu kritik seçim öncesi tehdit dolu bir mesaj gönderdi. Yapılan açıklamada ordu güçlerinin Hamaney'in yerine geçecek herhangi bir kişiyi ve bir sonraki liderin atanmasında yer alan herkesi takip edeceğini belirtti.

İsrail ordusu yaptığı açıklamada, İran'ın yönetim sisteminin Hamaney'in öldürülmesinin ardından kendini yeniden inşa etmeye ve yeni bir lider seçmeye çalıştığını belirterek, Uzmanlar Meclisi'nin yakında Kum'da toplanmasının beklendiğini söyledi.

İsrail ordusu, "her halefi" ve "halef atamaya çalışan her kişiyi" takip etmeye devam edeceğini belirterek, toplantıya katılmayı planlayanları doğrudan tehdit etti.

Açıklamada, "Halef seçmek üzere yapılacak toplantıya katılmayı düşünen herkesi uyarıyoruz; sizi de hedef almaktan çekinmeyeceğiz" ifadeleri yer aldı.