Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, merhum CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ın 2009 yılında kendisine Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için adaylık teklif ettiğini öne sürdü.

"DENİZ BAYKAL BENİ ÇOK SEVERDİ"

Millet Haber Ajansı Yayın Yönetmeni Sinan Burhan'ın YouTube kanalında konuşan Melih Gökçek, Deniz Baykal'ın kendisini başarılı bulduğunu öne sürerek dikkat çeken bir iddiayı gündeme getirdi. Gökçek açıklamasında, "Deniz Baykal beni çok severdi. Çok başarılı bulurdu. Nezaket gereği geçmişte bu konuyu konuşmadım ama şimdi açıklıyorum. 2009 yılında bana Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığını teklif etti" ifadelerini kullandı.

"İNANMAYAN MEHMET SEVİGEN'E SORSUN"

Söz konusu iddiayla ilgili konuşan Gökçek, dönemin CHP Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Sevigen'i işaret ederek, "İnanmayan dönemin Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Sevigen'e sorabilir" dedi. CHP'ye yönelik sert eleştirileriyle bilinen Melih Gökçek'in iddiası sosyal medyada gündem oldu.