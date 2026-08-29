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Kaynak: Haber Merkezi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Melih Gökçek hakkında gündeme getirilen iddialarla ilgili harekete geçti. Bazı basın ve yayın organlarında, Gökçek tarafından yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı yönünde iddialar yer aldı.

BAŞSAVCILIK RESEN SORUŞTURMA BAŞLATTI

Söz konusu iddialardan sonra Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından maddi gerçeğin ortaya çıkarılması amacıyla resen soruşturma başlatıldığı açıklandı.

Başsavcılığın açıklaması şöyle:

“Bazı basın ve yayın organlarında, İbrahim Melih Gökçek hakkında yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı yönünde öne sürülen iddialara ilişkin olarak, maddi gerçeğin ortaya çıkarılması amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturma başlatılmıştır.”