Son dönemde boşanma haberi ve yaptığı açıklamalarla adından söz ettiren Melek Mosso, sosyal medyada büyük yankı uyandıran bir hamle yaptı. Takipçileriyle daha yakın bir bağ kurmak ve özel anlarını paylaşmak isteyen başarılı şarkıcı, Instagram'ın sunduğu "Abonelik" özelliğini aktif hale getirdi. Bu hamlesiyle dijital dünyada yeni bir kazanç kapısı aralayan Mosso, kısa sürede büyük bir ilgiyle karşılaştı. Kısa sürede binlerce aboneye ulaşan ünlü sanatçının aylık geliri hesaplanınca ortaya çıkan rakam şaşkınlık yarattı.

DAKİKALAR İÇERİSİNDE BİNLERCE KİŞİ ABONE OLDU

Mosso’nun özel içeriklerine erişmek isteyen hayranları, aylık 39,99 TL olan abonelik ücretini ödeyerek sisteme dahil oldu. Güncel verilere göre abone sayısı 2.266 ve artmaya devam ediyor. Aylık tahmini kazancı 90.000 TL’nin üzerinde.

Bu ek gelir kalemi, sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri haline gelirken; Mosso'nun abone sayısının her geçen gün hızla yükseldiği görülüyor.

"YANLIŞ BİRİYLE OLMAKTANSA YALNIZ KALIRIM"

Geçtiğimiz Ekim ayında model eşi Serkan Sağdıç ile yollarını tek celsede ayıran Melek Mosso, özel hayatına dair samimi itiraflarda da bulundu. Yalnızlığın kendisi için bir tercih olduğunu belirten ünlü isim, aşk hayatıyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Yanlış biriyle yanlış bir yerde olmaktansa yalnız olmayı tercih ederim. Aşkı aramıyorum, onunla karşılaşacağımı biliyorum."

İŞTE MELEK MOSSO'NUN "SEVGİLİ KRİTERLERİ"

Aşk kapılarını tamamen kapatmayan Mosso, hayatına girecek erkekte aradığı özellikleri de net bir şekilde sıraladı. Yakışıklılığa ve kişisel bakıma önem verdiğini vurgulayan şarkıcı; "Kendine bakan, titiz ve spor yapan insanı severim. Ancak en önemlisi merhametli ve vicdanlı olması" diyerek kriterlerini belirledi.