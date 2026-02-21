Araştırmada İstanbul Esenler Belediyesi, Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu liderliğinde %61,7’lik memnuniyet oranıyla listenin başında yer aldı.
Türkiye’nin en başarılı 5 belediyesi açıklandı: İlk sıraya şaşıracaksınız
Yerel yönetimlerde son iki yıllık hizmet memnuniyeti araştırmasının sonuçları açıklandı. Mart 2024 – Şubat 2026 dönemini kapsayan çalışmada, 30 büyükşehirde 11.600 kişiyle görüşüldü; saha çalışması 15-19 Şubat 2026 tarihleri arasında tamamlandı.Derleyen: Gül Devrim Koyun
Esenler’i %60,2 ile Bursa Yıldırım Belediyesi izledi. Başkan Oktay Yılmaz yönetimindeki Yıldırım Belediyesi, vatandaşlardan yüksek puan aldı.
Üçüncü sırada İzmit Belediyesi bulunuyor. Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in liderliğindeki belediye, %59,2’lik memnuniyet oranıyla öne çıktı.
Dördüncü sırada İzmir Bornova Belediyesi var; Başkan Ömer Eşki yönetimindeki belediye, %58,5 ile vatandaşlardan olumlu geri dönüş aldı.
Beşinci sırada ise Eskişehir Odunpazarı Belediyesi yer aldı. Başkan Kazım Kurt’un yürüttüğü hizmetler, halk tarafından %58,1 oranında beğenildi.
ORC Araştırma’nın saha çalışması, vatandaşların yerel yönetimlerden beklentilerini ve hizmet memnuniyetini detaylı biçimde ortaya koydu. Sonuçlar, belediyelerin vatandaş odaklı hizmetlerini güçlendirmesi ve halkla bağlarını artırması gerektiğini gösteriyor.
Büyükşehirlerde hızlı nüfus artışı ve kentleşmeye rağmen bu belediyelerin yüksek memnuniyet oranları yakalaması, hizmet kalitesine verdikleri önemin bir göstergesi. Vatandaşlar özellikle altyapı, sosyal hizmetler, temizlik ve ulaşım konularındaki performansı yakından takip ediyor.