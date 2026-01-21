Meksika 37 suç örgütü mensubunu ABD'ye teslim etti. Meksika Güvenlik Bakana Omar Garcia Harfuch, "Ülkemizin iç güvenliği için ciddi tehdit oluşturuyordu" dedi. 37 kişinin 7 askeri helikopterle ABD'ye sevk edildiğini açıkladı.

Suç örgütü üyeleri Washington, Houston, New York, Pensilvanya, San Antonio ve San Diego kentlerine sevk edildi.. 37 kişi ABD'nin farklı eyaletlerinde yargılanacak.

İade sürecinin tamamlanmasındaki en büyük etkenin ABD'nin verdiği "İdam edilmeyecekler" güvencesi olduğu belirtildi.

Bu 37 kişiyle birlikte ABD'ye Trump'ın ikinci dönemi boyunca sevk edilen ağır suçlu sayısı 92'ye çıktı.

İLK MEKSİKA VATANDAŞI OLACAK

ABD’ye teslim edilenler arasında, terör örgütlerine destek sağladığı gerekçesiyle ABD’de yargılanacak olan Maria Del Rosario Navarro Sanchez de bulunuyor. Navarro Sanchez’in bu suçlamayla ABD’de yargılanan ilk Meksika vatandaşı olacağı ifade ediliyor.

BİRÇOK UYUŞTURUCU KARTELİ YER ALIYOR

Ayrıca teslimatlar kapsamında Sinaloa Karteli, Los Beltran Leyva Karteli, Jalisco Yeni Nesil Karteli ve Kuzeydoğu Karteli gibi Meksika’nın en güçlü ve şiddet yanlısı uyuşturucu kartellerine mensup çok sayıda ismin yer aldığı bildirildi.