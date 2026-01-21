CNN Travel, 15 Aralık 2025'te yayımladığı "20 of the World's Best Soups" listesinde dünyanın dört bir yanından seçtiği en iyi çorbaları sıraladı. Listede Türkiye'yi temsil eden tek lezzet yayla çorbası oldu.

Yayın, bu çorbayı "kışın soğuk algınlığına karşı kalkan" olarak nitelendirerek, birçok Türk'ün evde yaptığı geleneksel bir "ev ilacı" olarak gördüğünü vurguladı.

Yayla çorbasının temelinde yoğurt yatıyor. İçine haşlanmış pirinç ya da buğday eklenerek kremamsı bir kıvam kazandırılıyor. Üzerine kuru nane ve kızdırılmış tereyağı gezdirilerek servis edilmesi ise çorbayı hem görsel hem de tat açısından eşsiz kılıyor.

'ŞİFA VEREN LEZZET' OLARAK TESCİLLENDİ

CNN Travel, yayla çorbasının özellikle kış aylarında bağışıklığı destekleyici özelliğine dikkat çekti. Hatta bazı Türk hastanelerinde iyileşme sürecindeki hastalara bu çorba verildiğini belirterek, yoğurdun probiyotik etkisi ve tahılın besleyiciliğiyle birleşmesinin sağlık açısından değerini öne çıkardı.

Yabancı kaynaklar, bu sade tarifi "şifa veren lezzet" olarak tanımlıyor. Yoğurt bazlı çorbalar arasında dünya genelinde en sevilen tariflerden biri olarak kabul edilen yayla çorbası, Türk mutfağının az malzemeyle maksimum lezzet ve fayda sunma yeteneğini bir kez daha kanıtladı.

LİSTEDE NASIL BİR REKABET VAR?

CNN Travel'ın listesi oldukça renkli ve çeşitli:

- Vietnam'ın ikonik phở bò (sığır eti pho) çorbası

- Ukrayna'nın pancar bazlı borscht'u

- Fransa'nın deniz mahsullü bouillabaisseyahnisi

- İspanya'nın ferahlatıcı soğuk gazpacho'su

- Tayland'ın baharatlı Tom Yum Goong'u

- Fas'ın besleyici harira'sı

gibi dünyaca ünlü lezzetlerle birlikte yayla çorbası, sade yapısına rağmen üst sıralarda kendine yer buldu.

TÜRK MUTFAĞININ DÜNYADAKİ ZAFERİ

Bu başarı, Anadolu mutfağının evrensel değerini bir kez daha gözler önüne serdi. Bir zamanlar yoklukta yapılan, bugün ise şifa kaynağı olarak sofralarda yerini koruyan yayla çorbası; Türk misafirperverliğinin, doğallığın ve lezzetin simgesi olmaya devam ediyor.