MAAŞLAR AÇLIK SINIRININ ALTINDA

30 bin TL’ye dayanan açlık sınırı karşısında ne asgari ücret ne de en düşük emekli maaşı karşısında durabiliyor. Çarşı pazarda ise durum aynı. Hayat pahalılığı karşısında geçinmek ise zor.

Hal böyle olurken enflasyonda geçtiğimiz Eylül ayında G20’de en yüksek seviyeye ulaşırken, yıllık bazda da Arjantin’i geride bırakarak OECD ülkeleri içinde ilk sıraya yerleşmişti.

"ENFLASYON DÜŞER" DİYENLERİN ORANI AZALIYOR

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) ise Ocak 2026’da hanehalkı 12 ay sonrası enflasyon beklentisi 3,4 puan artışla yüzde 55,3. Bu noktada “Enflasyon düşer” diyenlerin oranı azalıyor. Bu veriler ise Ocakta hemen her gruptaki yüksek zamların net yansıması olarak görülüyor.

ŞİMŞEK'E GÖRE ENFLASYON DÜŞME EĞİLİMİNDE

Enflasyona dair ise Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, düşüş eğilimi olduğunu söyledi. Ancak Şimşek’in düşüş eğilimi çarşı pazardaki enflasyona ise yansımıyor.

Şimşek X hesabı üzerinden şu açıklamada bulundu:

“Enflasyon beklentilerindeki düşüş eğilimi sürüyor. 12 ay sonrası enflasyon beklentileri geçen yılın aynı dönemine göre hanehalkında 6,7 puan, reel sektörde 10,9 puan ve piyasa katılımcılarında 3,2 puan geriledi. Hanehalkı enflasyon beklentileri tüm ülkelerde enflasyon gerçekleşmeleri ve eğilimlerinin üzerindedir; bu durum ülkemize özgü değildir. Piyasanın yıl sonu için yüzde 23,2 seviyesinde olan enflasyon beklentisi hedefimizin üzerinde olsa da mevcut enflasyon düzeyine kıyasla belirgin bir iyileşmeye işaret ediyor. Ocak’ta dönemsel etkiler kaynaklı aylık enflasyonun artmasını ancak yıl genelinde dezenflasyon sürecinde sağlanacak ilerleme ile birlikte beklentilerin daha da iyileşerek fiyatlama davranışlarındaki katılıkları azaltmasını ve enflasyondaki düşüşe daha güçlü katkı sağlamasını bekliyoruz. Yapısal adımlarla desteklenen dezenflasyon odaklı politikalarımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz.”