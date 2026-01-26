Türkiye'de yeni hafta yine yeni bir zamla başlıyor. Brent petrolün varil fiyatının 66 dolar bandına yükselmesi ve döviz kurlarındaki dalganlanmayla birlikte akaryakıt fiyatlarına zam üstüne zam geliyor. Motorine gelen peş peşe zamların ardından benzine de zam geliyor.

Hem petrol fiyatlarındaki hem de döviz kurundaki yükselişler devam ederken Çarşamba günü itibariyle 1 TL daha zamlanan motorinim litre fiyatına 1 TL daha zam geldi ve motorinin litresi 60 TL sınırında. Bazı illerde motorin fiyatı 60 TL'yi aştı. Benzine yapılacak zam ve tarihi de belli oldu.

BENZİNE ZAM GELİYOR

Akaryakıtta ürünlerine zam yağmuru tam gaz sürüyor. NTV’nin haberine göre benzinin litre fiyatına bu gece yarısından sonra (27 Ocak Salı gününden itibaren ) geçerli olmak üzere 1 TL 11 Kuruş zam yapılması bekleniyor.

TÜRKİYE'DE AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu uyarınca serbest piyasa koşullarına göre belirlense de bu süreç Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) denetiminde ve belirli bir matematiksel formül ile işliyor.

Akaryakıt fiyatının oluşum sürecinde ana hatlarıyla üç temel aşama var. Gümrüksüz Rafineri Fiyatı (Uluslararası Temel) Referans Piyasa fiyatı ve Döviz Kuru. Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.