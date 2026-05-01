Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, hizmet ihracatını teşvik etmek amacıyla vergi indirim oranının yüzde 100’e çıkarılacağını duyurdu. Kararı değerlendiren CHP Genel Başkan Yardımcısı Güldem Atabay ise, stratejik altyapı ve bölgesel planlama eksikliğine dikkat çekti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye’nin hizmet ihracatındaki küresel rekabet gücünü artırmak için yeni bir destek paketini açıkladı. Hizmet ticaret fazlasının 63 milyar dolara ulaştığını vurgulayan Şimşek, yüksek katma değerli hizmetlerin desteklenmeye devam edeceğini belirtti.

ŞİMŞEK: VERGİ İNDİRİMİ YÜZDE 100’E ÇIKIYOR

Bakan Şimşek, döviz kazandırıcı faaliyetlerin desteklenmesi hedefi doğrultusunda şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemizi hizmet ihracatında önemli bir merkez haline getirme hedefimiz doğrultusunda çalışıyoruz. Birçok hizmet dalında, kazancın tamamının ülkemize getirilmesi şartıyla vergi indirimini yüzde 100’e çıkarıyoruz. Bu adım, küresel konumumuzu daha da güçlendirecektir."

GÜLDEM ATABAY: DÜŞÜNCE DOĞRU ANCAK UYGULAMA EKSİK

Bakan Şimşek’in açıklamalarını YENİÇAĞ muhabiri Süleyman Çay’a değerlendiren CHP Genel Başkan Yardımcısı ve ekonomist Güldem Atabay, hizmet ihracatına verilen desteğin önemini kabul etmekle birlikte, AK Parti hükümetinin "bütünsel politika" üretmekte yetersiz kaldığını savundu.

Hizmet ihracatının sadece turizmden ibaret olmadığını hatırlatan Atabay, turizm dışındaki yazılım, bilişim, sağlık turizmi, mühendislik ve lojistik gibi kalemlerin gelişmesi için yenilenmiş bir sanayi stratejisine ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Atabay şu ifadeleri kullandı:

“Hizmetlerin, sanayi kümelenmelerinin etrafında şekillenmesi gerekir. Bu strateji olmadan atılan adımlar havada kalır. Özellikle Güneydoğu Anadolu ve İç Anadolu’daki genç işsizliğine çözüm üretmek için dijital altyapı yatırımları, beceri destekleri ve özel hizmet bölgeleri şart. Her sektörün ihracat kapasitesini artırmak için sadece vergi indirimi yetmez; altyapı ve eğitim desteğiyle bu süreç beslenmelidir."