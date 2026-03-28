Tokat'ın 10 yıldır beklediği Çamlıbel Tüneli'nde ilk imzalar atıldı. İki şirkete 4 milyar 94 milyon 745 bin liralık ihale verildi. İhaleyi Ek-Pet İnşaat ve Ege Asfalt Maden aldı. Şirketlerden biri Mehmet Şimşek'in hemşehrisi ve Londra'daki şirketinin ortağı olan Abdurrahman Reşitoğlu'na aitken, Ege Asfalt Maden'in sahibi Faruk'un Öndaş'ın adı ise İBB soruşturmalarında geçiyor.

Sözcü'nün haberine göre, AKP'nin 'Hasretle beklenen tünelimiz' dediği Çamlıbel Tüneli ihalesi 2 şirkete verildi. Yüklenicilerden biri Mehmet Şimşek'in hemşehrisi ve Londra'daki London RS Proporties şirketinin ortağı olan Ek-Pet İnşaat'ın sahibi Abdurrahman Reşitoğlu. Diğer yüklenici ise İBB dosyalarında 'hayali asfalt' iddialarıyla yer alan Ege Asfalt Maden şirketinin sahibi Faruk Öndaş.

ŞİMŞEK ORTAĞI OLDUĞUNU KABUL ETMİŞTİ

Bakan Şimşek, 16 Mayıs 2025'te Reşitoğlu ile ortaklığını doğrulamış, "Bakan olmadan önce Lonfra'da konut alımı amacıyla ortak kurulan şirkette yer aldım, başkaca bir ticari faaliyetim yoktur" demişti.

MALİYETİN 5,8 MİLYAR LİRAYA ÇIKMASI BEKLENİYOR

Çamlıbel Tüneli'nin maliyetinin yapılacak olan bağlantı yollarıyla birlikte 5,8 milyar liraya kadar çıkabileceği söyleniyor.